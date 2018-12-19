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19 декабря 2018 года 18:37
Меры стимулирования экономического роста в Китае ухудшат финансовое положение страны - Julius Baer
Экономика Китая замедляется, и торговые споры с США, если они продолжатся, только усилят негативную динамику, а также приведут к структурным переменам в платежном балансе КНР, полагает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. В конфликте двух стран недавно было принято решение о 90-дневном перемирии, во время которого предполагается проведение новых переговоров. Шансы на заключение долгосрочной сделки в последнее время несколько выросли после того, как Пекин предложил ряд уступок. Но Вашингтон настроен, скорее, на ограниченное соглашение, так что вопросы защиты прав интеллектуальной собственности и промышленной политики могут остаться нерешенными, считает эксперт Julius Baer. Это приведет к повышению импортных пошлин в США, которые затормозят рост китайского ВВП. Экономика Китая и так находится под давлением политики правительства по снижению финансовых рисков, вызвавшей обвал нерегулируемого банковского сектора. В ответ Пекин может объявить о новых мерах поддержки экономического роста, включая сокращение нормы обязательных резервов и снижение налогов, а также увеличение бюджетных расходов , что, по мнению Магдален Тео, может привести к ухудшению бюджетных показателей. "Вместе с тем, мы сомневаемся, что специальные финансовые инструменты местных властей позволят рефинансировать подлежащие погашению долги, пик выплат по которым придется на 2019 год. На их поддержку могут потребоваться дополнительные средства из бюджета, что ухудшит показатели страны, как суверенного заемщика. С другой стороны, рост китайской экономики все еще остается довольно сильным, валютные резервы находятся на высоком уровне, а государственный долг остается низким и в основном принадлежит резидентам. Мы понижаем кредитный рейтинг эмитента Китая с "покупать" до "держать", поскольку ожидаем, что властям страны и дальше придется балансировать между необходимостью сокращения долговой нагрузки и поддержкой замедляющейся экономики. Кроме того, новые меры стимулирования роста негативно отразятся на государственных финансах и приведут к увеличению долговой нагрузки", - резюмирует аналитик Julius Baer.
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