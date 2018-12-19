Российский рубль в паре с долларом не смог удержаться в диапазоне 66-67 из-за обвала нефтяных цен - ИК "ФИНАМ"

"Российский рубль в паре с долларом не смог удержаться в диапазоне 66-67 из-за обвала нефтяных цен и пробил этот коридор наверх. Пока потери скромные, и достижение 67.35 ещё ни о чём не говорит, ведь всё может в корне измениться уже после 22.00. Ключевая валютная пара евро/доллар замерла на рубеже 1.14, а сам индекс доллара находится на 96.3 пункта", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.