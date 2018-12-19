Пока только одни ожидания, прогнозы и ставки по рынку акций можно будет делать завтра - ИК "ФИНАМ"

"Российский фондовый рынок в среду снова демонстрирует слабость, что неудивительно, ведь вчера цены на нефть рухнули ещё на 6%, до новых минимумов за последние почти 1,5 года. Рублёвый индекс "Московской биржи" теряет скромные 0,3%, торгуясь в районе 2345 пунктов, при этом валютный РТС снижается на 1%, тестируя поддержку 1095 пунктов. До 22:00 мск только одни ожидания, прогнозы и ставки можно будет делать завтра", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.