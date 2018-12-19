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19 декабря 2018 года 16:16
Ситуация для рубля еще может поменяться - "Открытие Брокер"
"В первой половине дня рубль пытался укрепляться, достигая в моменте отметки 67,01 за доллар. Однако нефть продолжила дешеветь, чем нарушила планы оптимистов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3795 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,98%, недельная снизилась до 8,02%, а месячная поднялась до 8,30%. В целом подобное положение дел характерно для предновогодних дней, когда более длинные ставки заметно отрываются от коротких. Кроме того, налоговые платежи также создают локальный спрос на рублёвые ресурсы. Однако всё это меркнет перед тем, что аукцион ОФЗ-ПД выпуска 26223 признан несостоявшимся. То есть на рынке не оказалось достаточного спроса по предлагаемым доходностям. Последний раз подобное событие произошло 3 октября, когда Минфин не смог разместить 10 млрд ОФЗ-ПД выпуска 25083. Соответственно, новость послужила сигналом для дневного ослабления рубля. Тем не менее, всё ещё может поменяться, если американский Федрезерв начнёт смягчать свои планы", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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19 декабря 2018 года 18:37
Экономика Китая замедляется, и торговые споры с США, если они продолжатся, только усилят негативную динамику, а также приведут к структурным переменам в платежном балансе КНР, полагает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. В конфликте двух стран недавно... читать дальше
.19 декабря 2018 года 17:22
"На рынке "черного золота" растет беспокойство относительно рисков перепроизводства и замедления роста мировой экономики, - указывает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Опубликованные в понедельник свежие данные по сланцевой индустрии в США показали увеличение... читать дальше
.19 декабря 2018 года 14:45
"Пара USD/JPY активно снижается с прошлой пятницы, когда котировки пытались прорваться к отметке 1.14. Теперь же цена уже вплотную приблизилась к уровню 112.00 и рискует утратить важную поддержку в случае усиления давления на американскую валюту. Впрочем, этого может и не произойти по нескольким... читать дальше
.19 декабря 2018 года 12:03
Рост криптовалютного рынка, начавшийся еще накануне, продолжается на фоне ряда позитивных новостей. Вместе с тем, подъем может завершиться практически в любой момент, полагает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена, так как в целом рынок находится в сильном нисходящем тренде. "Поводом для... читать дальше
.19 декабря 2018 года 11:35
"Европейская валюта восстанавливает свои позиции на глобальных площадках. Пара EUR/USD сместилась с отметок 1.13, где она находилась в конце прошлой недели, к отметкам 1.14. Поводом выступают ожидания сегодняшнего решения ФРС (22:00 по Москве). По итогам заседания помимо пресс-релиза пройдет... читать дальше
.19 декабря 2018 года 11:17
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.19 декабря 2018 года 11:00
"Новогодние и рождественские "подарки" от сырьевых рынков выглядят далеко не позитивно. В ходе вчерашней сессии нефтяные "бенчмарки" потеряли 4,5-6%, в результате чего стоимость барреля Brent опустилась до $56. Как таковых поводов для резкой коррекции нет, однако фон формируется преимущественно... читать дальше
.19 декабря 2018 года 10:37
В случае стабилизации ситуации на мировых фондовых площадках котировки Brent вернутся к равновесной цене 60 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Вчера во время торгов в США котировки Brent продолжили падение на фоне опасений относительно замедления мировой экономики. Мировой спрос на нефть может оказаться ниже последних отраслевых прогнозов, что приведет к профициту на рынке по итогам 2019 года. Инвесторы предпочитают сокращать длинные... читать дальше
.19 декабря 2018 года 10:12
Российский рынок сегодня должен адсорбировать обвал нефтяных котировок, который произошел вчера уже после закрытия торгов в Москве - Уралсиб
Российские индексы вчера упали под влиянием дешевеющей нефти и снижающихся фондовых индексов Азии и Европы, напоминает аналитик Уралсиба Константин Чернышев. Индекс РТС потерял почти 0,7%, а индекс MOEX – около 0,4%. Европейские рынки оставались в красной зоне, Euro Stoxx 50 сбросил 0,8%. В США... читать дальше
.18 декабря 2018 года 18:25
"Недавнее решение ОПЕК+ сократить добычу на 1.2 млн барр. в сутки в 1П19 в сочетании с антииранскими санкциями является мощным поддерживающим фактором для цен на нефть в 2019, который вдохнул оптимизм на рынок нефти, - указывают эксперты ИК "Атон". - В связи с этим мы позитивно оцениваем... читать дальше
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