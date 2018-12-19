Ситуация для рубля еще может поменяться - "Открытие Брокер"

"В первой половине дня рубль пытался укрепляться, достигая в моменте отметки 67,01 за доллар. Однако нефть продолжила дешеветь, чем нарушила планы оптимистов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3795 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,98%, недельная снизилась до 8,02%, а месячная поднялась до 8,30%. В целом подобное положение дел характерно для предновогодних дней, когда более длинные ставки заметно отрываются от коротких. Кроме того, налоговые платежи также создают локальный спрос на рублёвые ресурсы. Однако всё это меркнет перед тем, что аукцион ОФЗ-ПД выпуска 26223 признан несостоявшимся. То есть на рынке не оказалось достаточного спроса по предлагаемым доходностям. Последний раз подобное событие произошло 3 октября, когда Минфин не смог разместить 10 млрд ОФЗ-ПД выпуска 25083. Соответственно, новость послужила сигналом для дневного ослабления рубля. Тем не менее, всё ещё может поменяться, если американский Федрезерв начнёт смягчать свои планы", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.