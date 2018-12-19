В случае дальнейшего снижения нефтяных цен исключать укрепление курса доллара и евро не стоит - Аналитика Онлайн

"Российский рубль попал в "крутой штопор" после снижения нефтяных котировок накануне. Ранее мы уже неоднократно говорили о необходимости покупок доллара в диапазоне от 65 до 66 рублей за доллар. Целями до конца текущего года называли диапазон от 67 до 68, который уже фактически достигнут. Однако в случае дальнейшего снижения нефтяных цен исключать укрепление курса доллара и евро не стоит", - отмечает руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.