USD/JPY: доллар выглядит перепроданным - eToro

"Пара USD/JPY активно снижается с прошлой пятницы, когда котировки пытались прорваться к отметке 1.14. Теперь же цена уже вплотную приблизилась к уровню 112.00 и рискует утратить важную поддержку в случае усиления давления на американскую валюту.

Впрочем, этого может и не произойти по нескольким причинам. Во-первых, "голубиное" повышение ставки, которое предполагает подъем стоимости кредитования в сочетании с осторожной риторикой ФРС, уже учтено в текущих ценах, и как раз в последние дни рынок активно закладывал такой сценарий в котировки. Соответственно, можно сказать, что доллар уже практически отыграл негативный сценарий и основательно к нему подготовился. Во-вторых, мягкость Центробанка подогрет спрос на рисковые активы в целом и на американские акции в частности. Это в свою очередь ограничит интерес к покупкам иены, которая сейчас выступает в качестве одного из самых надежных защитных активов. В-третьих, текущие ожидания рынка относительно риторики ФРС выглядят слишком драматизированными, и на самом деле регулятор может не оправдать прогнозов заядлых медведей. В этом случае у доллара даже будет возможность подрасти на так называемом ралли облегчения", - комментирует ситуацию налитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.