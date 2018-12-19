Наступающий год должен оказаться относительно стабильным для российского финансового сектора - ИК "Атон"

"Наступающий год должен оказаться относительно стабильным для российского финансового сектора, а это означает, что мы не ожидаем резких колебаний его ключевых финансовых метрик, - отмечают аналитики ИК "Атон". - Мы прогнозируем умеренное замедление роста розничного кредитования и небольшое давление на чистую процентную маржу (ЧПМ), что будет компенсировано дальнейшим ростом комиссионного дохода, улучшением качества активов (на фоне падение стоимости риска) и сокращением операционных расходов. Эти тенденции приведут к росту EPS банков на 7-30% г/г. Мы также ожидаем роста дивидендов, обеспечивающих доходность 8-9% за 2018 в секторе, что должно стать катализатором для акций, по крайней мере, в 1П19. Из-за высоких дивидендов и низкой стоимости акций нам нравятся все финансовые бумаги в секторе, однако наши фавориты остаются неизменными – Сбербанк и TCS Group. Основным риском для сектора по-прежнему является существенное ослабление рубля, которое традиционно оказывает негативное влияние на банковский капитал и, в свою очередь, на динамику акций".