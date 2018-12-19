Рубль потерял из-за нефти - FxPro

"Все внимание теперь сосредоточено на заседании ФРС в 22:00 мск и последующей пресс-конференции, поэтому динамика рынков в течение дня может оказаться весьма сдержанной. Среди трендов первой половины недели стоит выделить ослабление доллара, так как от ФРС ожидается заметное смягчение тона и проявление осторожности в будущих повышениях. Однако этот позитивный для рубля фактор перевесило несколько других более важных историй. Во вторник Brent упала на 5%, а WTI - на 6,5%. Распродажа усилилась после того, как котировки пробили область минимумов прошлого месяца. За этим ослаблением стоит неуверенность участников рынка в том, что ОПЕК сумеет строго придерживаться оговоренных ограничений. При этом нарастают опасения, что сланцевый бум в США идет полным ходом, усиливая страхи перепроизводства нефти. В результате котировки находятся на уровнях, где они были лишь в октябре 2017. Бросается в глаза и удивительная синхронность: американские индексы вернулись в область минимумов того же времени и точно также развернулись к снижению в октябре 2018-го. Подобное падение представляет серьезную угрозу для российской валюты. Однако пока на рынках живы ожидания корректировки курса политики ФРС, поддержка рублю гарантирована. Мандат FOMC предполагает поддержание ценовой стабильности и максимальной занятости в США, а не заботу о мировых рынках, поэтому текущие ожидания хоть и имеют право на жизнь, все же вряд ли могут рассматриваться как единственный возможный сценарий", - отмечает аналитик FxPro Александр Купцикевич.