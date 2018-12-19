Дальнейшее движение рубля будет зависеть от итогов заседания ФРС и динамики доллара США - Банк "Санкт-Петербург"

Большинство валют развивающихся стран, в числе которых и рубль, в среду утром растут к доллару США. В условиях падающей нефти российская валюта ослабела до 67,1 руб./долл. Дальнейшее движение рубля в этом году будет зависеть от итогов сегодняшнего заседания ФРС по монетарной политике и динамики доллара США, отмечают в Банке "Санкт-Петербург".