Криптовалюты продолжают рост на новостном позитиве - ГК "Форекс Клуб"

Рост криптовалютного рынка, начавшийся еще накануне, продолжается на фоне ряда позитивных новостей. Вместе с тем, подъем может завершиться практически в любой момент, полагает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена, так как в целом рынок находится в сильном нисходящем тренде.

"Поводом для позитива стало сообщение системы денежных переводов Western Union о том, что она готова работать с криптовалютами и уже запустила соответствующие тесты, - отмечает эксперт ГК. - Кроме того, на крипторынок планируют выйти власти Египта. ЦБ страны в настоящий момент изучает возможность запуска государственной криптовалюты. На 11:00 курс биткоина за сутки увеличился на 5,97% - до 3704 долларов при капитализации $65,3 млрд. Ethereum к этому времени подорожал на 8,11% - до 101,1 доллара, его капитализация составила $10,6 млрд. Litecoin укрепился на 4,68% - до 29,9 доллара с капитализацией $1,8 млрд. Драйвером роста для рынка стала XRP, курс которой за сутки подскочил на 8,33% - 0,36 доллара, а капитализация достигла $14,9 млрд. Поводом для роста XRP стало сообщение о том, что Ripple нашла нового крупного партнера - израильскую компанию GMT. Эта организация имеет 250 филиалов и сотрудничает, например, с American Express. Общая капитализация крипторынка достигла отметки $121,4 млрд. По прогнозам финансовых скаутов, в ближайшей перспективе крипторынок может вновь вернуться к снижению: курс биткоина опустится ниже 3500 долларов, Ethereum может подешеветь до 100 долларов, XRP - до 0,3 доллара, Litecoin - до 27-28 долларов".