Европейская валюта восстанавливает свои позиции на глобальных площадках - "Нордеа Банк"

"Европейская валюта восстанавливает свои позиции на глобальных площадках. Пара EUR/USD сместилась с отметок 1.13, где она находилась в конце прошлой недели, к отметкам 1.14. Поводом выступают ожидания сегодняшнего решения ФРС (22:00 по Москве). По итогам заседания помимо пресс-релиза пройдет пресс-конференция главы ФРС Пауэлла, а также будут обновлены макроэкономические прогнозы и траектория движения ключевой ставки в 2019-2021 годах.Точечная диаграмма будущей динамики ставок, скорее всего, отразит смещений ожиданий ФРС в сторону лишь двух повышений ставки в будущем году с текущих трех повышений. Но данная траектория, тем не менее, останется существенно выше той, что предполагает рынок, который в настоящее время ожидает менее одного повышения ставки в 2019 году. Основное внимание рынка будет приковано именно к пресс-конференции Пауэлла, в которой рынок будет пытаться услышать новые сигналы о переходе к менее агрессивной политике ФРС. Мы ожидаем, что ФРС повысит ставку на 25 базисных пунктов, но риторика ФРС будет довольно мягкой, что может привести к дальнейшему движению пары EUR/USD выше отметки 1.14", - прогнозируют аналитики "Нордеа Банка".