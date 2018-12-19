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19 декабря 2018 года 10:48
Мы не видим большого потенциала роста для ОФЗ в 2019, учитывая жесткую политику ЦБ и сохраняющиеся риски санкций - ИК "Атон"
Санкционные риски продолжают оказывать давление на рынок ОФЗ: из всех возможных мер запрет на покупку нового суверенного долга по-прежнему остается наиболее вероятным сценарием, полагают аналитики ИК "Атон". Доля нерезидентов на рынке рублевого госдолга уже существенно сократилась в 2018 (примерно на 20% в рублевом выражении с 1 января до 1 ноября, или с 33% до 25% в относительном выражении). Тем не менее, структура владения в ликвидных длинных выпусках по-прежнему смещена в сторону иностранных инвесторов, и их доля в этих бумагах выше среднего по сектору. Как следствие, введение запрета на покупку нового суверенного долга может оказать существенное влияние на цены, и, по оценкам экспертов ИК, доходность на дальнем отрезке кривой может вырасти на 50-100 бп за короткий промежуток времени после объявления санкций. "В то же время мы бы рассматривали такой сценарий как возможность для покупки: продавцов ОФЗ-нерезидентов, вероятно, заменят локальные инвесторы, - указывают специалисты ИК "Атон". - Более того, мы считаем, что на новых уровнях доходности спрос со стороны иностранных инвесторов может вернуться, поскольку Россия в целом остается качественным заемщиком на фоне других развивающихся стран. Мы не видим большого потенциала роста для ОФЗ в 2019, учитывая жесткую политику ЦБ и сохраняющиеся риски санкций. Кроме того, на многих развивающихся рынках в 2019 году, судя по всему, будет наблюдаться тренд на рост ключевых ставок (Мексика, ЮАР, Бразилия и т.д), что может снизить относительную привлекательность ОФЗ для нерезидентов. Первичное предложение также может добавить давления на цены – чистая эмиссия ОФЗ, согласно бюджету, составит 1.7 трлн руб., что эквивалентно валовому объему выпуска на уровне 2.4 трлн руб. Тем не менее, мы считаем, что Минфин будет воздерживаться от размещений на рынке в периоды слабой конъюнктуры: относительно высокие цены на нефть (наш прогноз $70 за барр. Brent) позволит сокращать заимствования без риска недовыполнения целевых бюджетных показателей (ненефтегазовый дефицит 6% ВВП, общий профицит бюджета 1.8% ВВП). Мы ожидаем, что доходность 10-летних ОФЗ будет находиться в диапазоне 8-8.5% в 2019, с возможными краткосрочными всплесками до 9-9.5%, если будут введены новые санкции против суверенного долга".
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