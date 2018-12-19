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19 декабря 2018 года 10:37
В случае стабилизации ситуации на мировых фондовых площадках котировки Brent вернутся к равновесной цене 60 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Вчера во время торгов в США котировки Brent продолжили падение на фоне опасений относительно замедления мировой экономики. Мировой спрос на нефть может оказаться ниже последних отраслевых прогнозов, что приведет к профициту на рынке по итогам 2019 года. Инвесторы предпочитают сокращать длинные позиции в рисковых активах, в том числе в нефтяных фьючерсах, и занимать выжидательную позицию. В текущий момент рынок не учитывает ряд рисков, которые связаны с уменьшением добычи нефти в странах ОПЕК+ и Канаде, а также перебоев поставок из Ирана, Венесуэлы и Ливии. Это приведет к сокращению запасов нефти и нефтепродуктов в первом полугодии 2019 года и создает предпосылки для подъема цен в перспективе. В текущий момент динамика цен на товарных рынках будет зависеть от итогов заседания ФРС. В случае стабилизации ситуации на мировых фондовых площадках котировки Brent вернутся к равновесной цене 60 долл./барр.", - отмечает эксперт Промсвязьбанка Владимир Лящук.
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19 декабря 2018 года 12:03
Рост криптовалютного рынка, начавшийся еще накануне, продолжается на фоне ряда позитивных новостей. Вместе с тем, подъем может завершиться практически в любой момент, полагает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена, так как в целом рынок находится в сильном нисходящем тренде. "Поводом для... читать дальше
.19 декабря 2018 года 11:35
"Европейская валюта восстанавливает свои позиции на глобальных площадках. Пара EUR/USD сместилась с отметок 1.13, где она находилась в конце прошлой недели, к отметкам 1.14. Поводом выступают ожидания сегодняшнего решения ФРС (22:00 по Москве). По итогам заседания помимо пресс-релиза пройдет... читать дальше
.19 декабря 2018 года 11:17
"Нефтяные цены демонстрируют сдержанный коррекционный рост после ощутимой распродажи накануне. Нефть марки Brent по итогам вторника подешевела на 5.6%, а WTI – на 7.3%, достигнув минимальных отметок с осени 2017г. Основной причиной усиления негативных настроений на рынке выступает рост опасений о... читать дальше
.19 декабря 2018 года 11:00
"Новогодние и рождественские "подарки" от сырьевых рынков выглядят далеко не позитивно. В ходе вчерашней сессии нефтяные "бенчмарки" потеряли 4,5-6%, в результате чего стоимость барреля Brent опустилась до $56. Как таковых поводов для резкой коррекции нет, однако фон формируется преимущественно... читать дальше
.19 декабря 2018 года 10:12
Российский рынок сегодня должен адсорбировать обвал нефтяных котировок, который произошел вчера уже после закрытия торгов в Москве - Уралсиб
Российские индексы вчера упали под влиянием дешевеющей нефти и снижающихся фондовых индексов Азии и Европы, напоминает аналитик Уралсиба Константин Чернышев. Индекс РТС потерял почти 0,7%, а индекс MOEX – около 0,4%. Европейские рынки оставались в красной зоне, Euro Stoxx 50 сбросил 0,8%. В США... читать дальше
.18 декабря 2018 года 18:25
"Недавнее решение ОПЕК+ сократить добычу на 1.2 млн барр. в сутки в 1П19 в сочетании с антииранскими санкциями является мощным поддерживающим фактором для цен на нефть в 2019, который вдохнул оптимизм на рынок нефти, - указывают эксперты ИК "Атон". - В связи с этим мы позитивно оцениваем... читать дальше
.18 декабря 2018 года 17:23
"Котировки природного газа на рынках Северной Америки в понедельник упали почти на 8%, а за последнюю неделю - более чем на 20%. Такой обвал является, вероятно, коррекцией после ралли в начале ноября, - полагает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Прогнозы теплой... читать дальше
.18 декабря 2018 года 14:53
Повышение ставки ФРС США на последнем в 2018 году заседании 19 февраля на 25 б.п. (то есть до 2,25-2,5%) выглядит для финансовых рынков решенным вопросом, полагает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. В связи с этим инвесторы фокусируются на дальнейшей политике американского регулятора. До... читать дальше
.18 декабря 2018 года 14:26
Доходность 10-летних трежерис во вторник сползла к минимумам конца августа. Показатель снизился на 3,5 базисных пункта - до отметки 2,821%, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. По его мнению, этот фактор усиливает влияние уклонения от рисков и... читать дальше
.18 декабря 2018 года 12:47
Темпы роста производства сланцевой нефти в США являются существенным фактором в пользу котировок Brent ниже $60 - Банк "Санкт-Петербург"
"Нефть Brent потеряла около $2 в цене за вчерашний день. Сегодня, продолжая снижаться, торгуется около $58,5/барр. в условиях падения мировых фондовых рынков. Участники рынка сомневаются в эффективности новой сделки ОПЕК и не-ОПЕК, опасаясь растущей добычи американских сланцевиков. США, Россия и... читать дальше
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