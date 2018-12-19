В случае стабилизации ситуации на мировых фондовых площадках котировки Brent вернутся к равновесной цене 60 долл./барр. - Промсвязьбанк

"Вчера во время торгов в США котировки Brent продолжили падение на фоне опасений относительно замедления мировой экономики. Мировой спрос на нефть может оказаться ниже последних отраслевых прогнозов, что приведет к профициту на рынке по итогам 2019 года. Инвесторы предпочитают сокращать длинные позиции в рисковых активах, в том числе в нефтяных фьючерсах, и занимать выжидательную позицию. В текущий момент рынок не учитывает ряд рисков, которые связаны с уменьшением добычи нефти в странах ОПЕК+ и Канаде, а также перебоев поставок из Ирана, Венесуэлы и Ливии. Это приведет к сокращению запасов нефти и нефтепродуктов в первом полугодии 2019 года и создает предпосылки для подъема цен в перспективе. В текущий момент динамика цен на товарных рынках будет зависеть от итогов заседания ФРС. В случае стабилизации ситуации на мировых фондовых площадках котировки Brent вернутся к равновесной цене 60 долл./барр.", - отмечает эксперт Промсвязьбанка Владимир Лящук.