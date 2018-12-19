В 2019 году курс рубля к доллару останется в диапазоне 65-70 - ИК "Атон"

Аналитики ИК "Атон" считают, что Конгресс США может вернуться к рассмотрению потенциальных санкций против России в 1К19, но не ожидают принятия каких-либо катастрофических мер, хотя запрет на новые выпуски суверенных облигаций, судя по осенним дискуссиям комитетов Конгресса, остается вероятным сценарием.

"Мы также считаем, что тема санкций может стать долгосрочным негативным фактором для рубля: риски могут и не материализоваться в ближайшее время, но негативный новостной фон по поводу возможности рассмотрения новых мер может поддерживать напряженность в течение года, - подчеркивают эксперты ИК. - Наш прогноз по средней цене на нефть в 2019 - $70/барр. Brent. При таких ценах положительный баланс счета текущих операций будет оказывать поддержку рублю. Официальные прогнозы / прогнозы МВФ и рейтинговых агентств оценивают профицит по текущему счету в диапазоне 4.5-6% ВВП в будущем году. В то же время мы ожидаем, что ЦБ возобновит покупки валюты для Минфина в соответствии с бюджетным правилом, что абсорбирует большую часть валютной экспортной выручки. В этом отношении более важной будет динамика счета движения капитала. Выплаты по внешнему долгу в 2019 будут примерно на 50% ниже, чем в 2018 году. Однако новая эскалация санкционных / геополитических рисков может спровоцировать отток капитала из рублевых активов.

В целом, мы считаем, что курс рубля к доллару, вероятно, останется в диапазоне 65-70 в 2019, при этом курс будет ближе к нижней границе диапазона в случае ослабления санкционной риторики".