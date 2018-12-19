Отечественный рынок акций может встретить день небольшой просадкой - "Открытие Брокер"

"Внешний фон можно назвать нейтральным. Однако отечественный рынок может встретить день небольшой просадкой, реагируя на вечерние потери нефти. Между тем активность в течение дня будет низкой, так как многие воздержатся от действий перед решением ФРС. Соответственно, отечественные индексы и рубль проведут основную часть дня в режиме консолидации", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.