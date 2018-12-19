Индекс МосБиржи сегодня может продолжить движение вниз - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций во вторник продолжил находиться под давлением и на открытии торгов терял около 1%, но к завершению торговой сессии индексу МосБиржи частично удалось отыграть потери и закончить день снижением на 0,4%. Учитывая вчерашнее падение нефтяных котировок на более чем 5% (30% с максимумов октября) и слабую динамику мировых фондовых площадок, индекс МосБиржи сегодня может продолжить движение вниз, а актуальным диапазоном будет выступать район в 2330-2350 пунктов", - полагает специалист Промсвязьбанка Роман Антонов.