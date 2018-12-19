В среду ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с отклонением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 2350 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2340, 2330 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2370, 2380 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации вблизи значимой отметки 2350 пунктов. Это связано с тем, что утреннее улучшение внешнего фона лишь отчасти сглаживает негативный эффект от сильной вечерней просадки нефтяных фьючерсов", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.