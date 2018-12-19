По индексу РТС вероятна приостановка коррекции вниз - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов вероятна приостановка коррекции вниз после выхода к уровню 1100 пунктов по индексу РТС. На мировых рынках в целом возможно некоторое затишье перед объявлением решения ФРС США по базовой процентной ставке (22:00 мск) и последующей пресс-конференцией Дж. Пауэлла (22:30 мск). Хотя повышение целевого диапазона ставки ФРС на 0,25 п.п. считается наиболее вероятным сценарием, нельзя сказать о полной определенности в ожиданиях. Так, вероятность сохранения ставки без изменений, рассчитанная Bloomberg по котировкам деривативов, оценивается примерно в 32%. На валютном рынке сегодня можно ожидать снижения спекулятивной активности перед объявлением итогов заседания ФРС США и, как следствие, приостановки наметившегося ранее движения вверх по паре доллар-рубль", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.