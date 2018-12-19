В начале среды рубль может отыграть часть вчерашних потерь - Промсвязьбанк

"Сегодня на открытии торгов мы ожидаем умеренного коррекционного роста рубля. Продажи валюты со стороны экспортеров будут способствовать укреплению национальной валюты. Однако закрепление нефти марки Brent ниже 57 долларов вряд ли позволит рублю отыграть существенную часть вчерашних потерь. В результате американская валюта сохранит позиции выше 67 рублей - уровня, выступавшего верхней границей узкой консолидации, в которой пара доллар/рубль провела первую половину декабря. В дальнейшем мы ожидаем перехода в консолидацию над этой отметкой. Основным фактором, который определит сегодняшнее закрытие валютного рынка, станет решение американского регулятора по ставке. И если подъем ставки в США ожидается инвесторами, то основное внимание игроков будет уделено комментариям, сопутствующим данному решению. Если они дадут повод инвесторам снизить ожидания относительно количества повышений ставки в Штатах в следующем году, это может стимулировать покупки по всему спектру высокорисковых активов. В этом случае рубль под конец торгов получит дополнительную поддержку, а пара доллар/рубль вернется в коридор 66-67 рублей", - комментирует ситуацию главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.