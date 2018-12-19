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19 декабря 2018 года 09:03
В начале среды рубль может отыграть часть вчерашних потерь - Промсвязьбанк
"Сегодня на открытии торгов мы ожидаем умеренного коррекционного роста рубля. Продажи валюты со стороны экспортеров будут способствовать укреплению национальной валюты. Однако закрепление нефти марки Brent ниже 57 долларов вряд ли позволит рублю отыграть существенную часть вчерашних потерь. В результате американская валюта сохранит позиции выше 67 рублей - уровня, выступавшего верхней границей узкой консолидации, в которой пара доллар/рубль провела первую половину декабря. В дальнейшем мы ожидаем перехода в консолидацию над этой отметкой. Основным фактором, который определит сегодняшнее закрытие валютного рынка, станет решение американского регулятора по ставке. И если подъем ставки в США ожидается инвесторами, то основное внимание игроков будет уделено комментариям, сопутствующим данному решению. Если они дадут повод инвесторам снизить ожидания относительно количества повышений ставки в Штатах в следующем году, это может стимулировать покупки по всему спектру высокорисковых активов. В этом случае рубль под конец торгов получит дополнительную поддержку, а пара доллар/рубль вернется в коридор 66-67 рублей", - комментирует ситуацию главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
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19 декабря 2018 года 12:03
Рост криптовалютного рынка, начавшийся еще накануне, продолжается на фоне ряда позитивных новостей. Вместе с тем, подъем может завершиться практически в любой момент, полагает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена, так как в целом рынок находится в сильном нисходящем тренде. "Поводом для... читать дальше
.19 декабря 2018 года 11:35
"Европейская валюта восстанавливает свои позиции на глобальных площадках. Пара EUR/USD сместилась с отметок 1.13, где она находилась в конце прошлой недели, к отметкам 1.14. Поводом выступают ожидания сегодняшнего решения ФРС (22:00 по Москве). По итогам заседания помимо пресс-релиза пройдет... читать дальше
.19 декабря 2018 года 11:17
"Нефтяные цены демонстрируют сдержанный коррекционный рост после ощутимой распродажи накануне. Нефть марки Brent по итогам вторника подешевела на 5.6%, а WTI – на 7.3%, достигнув минимальных отметок с осени 2017г. Основной причиной усиления негативных настроений на рынке выступает рост опасений о... читать дальше
.19 декабря 2018 года 11:00
"Новогодние и рождественские "подарки" от сырьевых рынков выглядят далеко не позитивно. В ходе вчерашней сессии нефтяные "бенчмарки" потеряли 4,5-6%, в результате чего стоимость барреля Brent опустилась до $56. Как таковых поводов для резкой коррекции нет, однако фон формируется преимущественно... читать дальше
.19 декабря 2018 года 10:37
В случае стабилизации ситуации на мировых фондовых площадках котировки Brent вернутся к равновесной цене 60 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Вчера во время торгов в США котировки Brent продолжили падение на фоне опасений относительно замедления мировой экономики. Мировой спрос на нефть может оказаться ниже последних отраслевых прогнозов, что приведет к профициту на рынке по итогам 2019 года. Инвесторы предпочитают сокращать длинные... читать дальше
.19 декабря 2018 года 10:12
Российский рынок сегодня должен адсорбировать обвал нефтяных котировок, который произошел вчера уже после закрытия торгов в Москве - Уралсиб
Российские индексы вчера упали под влиянием дешевеющей нефти и снижающихся фондовых индексов Азии и Европы, напоминает аналитик Уралсиба Константин Чернышев. Индекс РТС потерял почти 0,7%, а индекс MOEX – около 0,4%. Европейские рынки оставались в красной зоне, Euro Stoxx 50 сбросил 0,8%. В США... читать дальше
.18 декабря 2018 года 18:25
"Недавнее решение ОПЕК+ сократить добычу на 1.2 млн барр. в сутки в 1П19 в сочетании с антииранскими санкциями является мощным поддерживающим фактором для цен на нефть в 2019, который вдохнул оптимизм на рынок нефти, - указывают эксперты ИК "Атон". - В связи с этим мы позитивно оцениваем... читать дальше
.18 декабря 2018 года 17:23
"Котировки природного газа на рынках Северной Америки в понедельник упали почти на 8%, а за последнюю неделю - более чем на 20%. Такой обвал является, вероятно, коррекцией после ралли в начале ноября, - полагает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Прогнозы теплой... читать дальше
.18 декабря 2018 года 14:53
Повышение ставки ФРС США на последнем в 2018 году заседании 19 февраля на 25 б.п. (то есть до 2,25-2,5%) выглядит для финансовых рынков решенным вопросом, полагает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. В связи с этим инвесторы фокусируются на дальнейшей политике американского регулятора. До... читать дальше
.18 декабря 2018 года 14:26
Доходность 10-летних трежерис во вторник сползла к минимумам конца августа. Показатель снизился на 3,5 базисных пункта - до отметки 2,821%, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. По его мнению, этот фактор усиливает влияние уклонения от рисков и... читать дальше
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