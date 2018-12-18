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18 декабря 2018 года 19:00
Банк России несколько сократил размер лимита на очередном депозитном аукционе по сравнению с прошлой неделей, предложив к размещению 1,7 трлн руб. - ИК "Велес Капитал"
"С учетом стартовавшего в понедельник периода обязательных платежей в бюджет Банк России несколько сократил размер лимита на очередном депозитном аукционе по сравнению с прошлой неделей, предложив к размещению 1,7 трлн руб. Однако банки не стали менять объем позиции на депозитах и, как и неделей ранее, разместили на аукционе 1,4 трлн руб. Ставка МБК MosPrime o/n во вторник практически не изменилась, составив 7,92% годовых. Для валютного рынка основным событием станет завтрашнее решение ФРС по процентной ставке. Курс на повышение процентных ставок в США остается в силе, вероятность повышения ставки 19 декабря по-прежнему высокая. Тем не менее, на рынке уже имеются определенные сомнения в жесткости американского регулятора на следующий год. Если по итогам заседания ФРС и ее руководителю удастся развеять сомнения инвесторов, то доллар на какое-то время ожидает волна покупок на глобальных площадках, хотя вероятно лишь на краткосрочный период, так как в целом ничего принципиально нового инвесторы не узнают. Если же сомнения участников рынка в возможном замедлении темпов нормализации процентной политики в США подтвердятся, то глобальные распродажи американской валюты могут иметь более длительный характер, что окажет серьезную поддержку рублю", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко
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Компании упоминаемые в новости: Татнефть
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19 декабря 2018 года 12:03
Рост криптовалютного рынка, начавшийся еще накануне, продолжается на фоне ряда позитивных новостей. Вместе с тем, подъем может завершиться практически в любой момент, полагает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена, так как в целом рынок находится в сильном нисходящем тренде. "Поводом для... читать дальше
.19 декабря 2018 года 11:35
"Европейская валюта восстанавливает свои позиции на глобальных площадках. Пара EUR/USD сместилась с отметок 1.13, где она находилась в конце прошлой недели, к отметкам 1.14. Поводом выступают ожидания сегодняшнего решения ФРС (22:00 по Москве). По итогам заседания помимо пресс-релиза пройдет... читать дальше
.19 декабря 2018 года 11:17
"Нефтяные цены демонстрируют сдержанный коррекционный рост после ощутимой распродажи накануне. Нефть марки Brent по итогам вторника подешевела на 5.6%, а WTI – на 7.3%, достигнув минимальных отметок с осени 2017г. Основной причиной усиления негативных настроений на рынке выступает рост опасений о... читать дальше
.19 декабря 2018 года 11:00
"Новогодние и рождественские "подарки" от сырьевых рынков выглядят далеко не позитивно. В ходе вчерашней сессии нефтяные "бенчмарки" потеряли 4,5-6%, в результате чего стоимость барреля Brent опустилась до $56. Как таковых поводов для резкой коррекции нет, однако фон формируется преимущественно... читать дальше
.19 декабря 2018 года 10:37
В случае стабилизации ситуации на мировых фондовых площадках котировки Brent вернутся к равновесной цене 60 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Вчера во время торгов в США котировки Brent продолжили падение на фоне опасений относительно замедления мировой экономики. Мировой спрос на нефть может оказаться ниже последних отраслевых прогнозов, что приведет к профициту на рынке по итогам 2019 года. Инвесторы предпочитают сокращать длинные... читать дальше
.19 декабря 2018 года 10:12
Российский рынок сегодня должен адсорбировать обвал нефтяных котировок, который произошел вчера уже после закрытия торгов в Москве - Уралсиб
Российские индексы вчера упали под влиянием дешевеющей нефти и снижающихся фондовых индексов Азии и Европы, напоминает аналитик Уралсиба Константин Чернышев. Индекс РТС потерял почти 0,7%, а индекс MOEX – около 0,4%. Европейские рынки оставались в красной зоне, Euro Stoxx 50 сбросил 0,8%. В США... читать дальше
.18 декабря 2018 года 18:25
"Недавнее решение ОПЕК+ сократить добычу на 1.2 млн барр. в сутки в 1П19 в сочетании с антииранскими санкциями является мощным поддерживающим фактором для цен на нефть в 2019, который вдохнул оптимизм на рынок нефти, - указывают эксперты ИК "Атон". - В связи с этим мы позитивно оцениваем... читать дальше
.18 декабря 2018 года 17:23
"Котировки природного газа на рынках Северной Америки в понедельник упали почти на 8%, а за последнюю неделю - более чем на 20%. Такой обвал является, вероятно, коррекцией после ралли в начале ноября, - полагает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Прогнозы теплой... читать дальше
.18 декабря 2018 года 14:53
Повышение ставки ФРС США на последнем в 2018 году заседании 19 февраля на 25 б.п. (то есть до 2,25-2,5%) выглядит для финансовых рынков решенным вопросом, полагает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. В связи с этим инвесторы фокусируются на дальнейшей политике американского регулятора. До... читать дальше
.18 декабря 2018 года 14:26
Доходность 10-летних трежерис во вторник сползла к минимумам конца августа. Показатель снизился на 3,5 базисных пункта - до отметки 2,821%, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. По его мнению, этот фактор усиливает влияние уклонения от рисков и... читать дальше
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