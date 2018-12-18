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18 декабря 2018 года 18:25
Мы сохраняем наш прогноз по Brent на 2019 на уровне $70/ барр. - ИК "Атон"
"Недавнее решение ОПЕК+ сократить добычу на 1.2 млн барр. в сутки в 1П19 в сочетании с антииранскими санкциями является мощным поддерживающим фактором для цен на нефть в 2019, который вдохнул оптимизм на рынок нефти, - указывают эксперты ИК "Атон". - В связи с этим мы позитивно оцениваем перспективы цен на нефть в 2019, и в наших моделях закладываем цену Brent $70/барр. Сильный рост добычи нефти в США на фоне устранения узких мест на местных трубопроводах и замедление роста спроса на нефть в мире – два основных риска, которые будут влиять на цену на нефть в следующем году. Еще один риск – укрепление доллара США к корзине мировых валют. Наш прогноз по рублю на следующий год составляет 64 руб./$, что предполагает некоторое укрепление национальной валюты по сравнению с текущим спотом. При этом мы ожидаем, что рублевая цена Brent составит 4.5 тыс руб./барр., что значительно ниже исторического пика, наблюдавшегося в октябре 2018 (5.5 тыс руб./барр. +), но все еще выше текущего спота. Это отражает довольно сильную комбинацию цены на нефть и курса рубля, которая в последний раз наблюдалась в начале 2015". Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК в 2014-2015 на собственном горьком опыте поняли, что саморегулирование не работает в случае рынка нефти. Фактически, оно может даже привести к результатам для экономики стран-экспортеров нефти, прямо противоположным ожиданиям. По этой причине готовность к сокращению добычи, выраженная Саудовской Аравией и другими членами ОПЕК на заседании ОПЕК+ 6-7 декабря, является, по мнению экспертов ИК "Атон", логичной. Имея Россию в качестве союзника на рынке нефти, группа ОПЕК укрепляет свои позиции, и регулирование добычи крупнейшими странами-экспортерами оказывает все большее влияние на цены на нефть. "Мы не ожидаем, что обязательства России по сокращению добычи будут особенно болезненными для отечественной нефтяной отрасли, поскольку России удалось установить новый постсоветский рекорд по уровню добычи нефти в 2018, - резюмируют специалисты ИК. - Положительным фактором может стать потенциальное сокращение добычи в Венесуэле – не ясно, насколько страна сократит добычу нефти в 2019 в условиях разворачивающегося экономического кризиса. Иран – еще один фактор неопределенности, поскольку введение эмбарго на экспорт нефти все еще вызывает вопросы, после того, как для восьми стран, которые являются крупнейшими покупателями иранской нефти, ОПЕК сделала исключения. Члены ОПЕК+ намерены вновь встретиться в апреле 2019, чтобы оценить перспективы рынка нефти, и мы считаем, что исключения для ряда стран – крупнейших покупателей иранской нефти, которые в основном действительны до мая 2019, будут играть важную роль в дальнейшей политике ОПЕК+".
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19 декабря 2018 года 12:03
Рост криптовалютного рынка, начавшийся еще накануне, продолжается на фоне ряда позитивных новостей. Вместе с тем, подъем может завершиться практически в любой момент, полагает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена, так как в целом рынок находится в сильном нисходящем тренде. "Поводом для... читать дальше
.19 декабря 2018 года 11:35
"Европейская валюта восстанавливает свои позиции на глобальных площадках. Пара EUR/USD сместилась с отметок 1.13, где она находилась в конце прошлой недели, к отметкам 1.14. Поводом выступают ожидания сегодняшнего решения ФРС (22:00 по Москве). По итогам заседания помимо пресс-релиза пройдет... читать дальше
.19 декабря 2018 года 11:17
"Нефтяные цены демонстрируют сдержанный коррекционный рост после ощутимой распродажи накануне. Нефть марки Brent по итогам вторника подешевела на 5.6%, а WTI – на 7.3%, достигнув минимальных отметок с осени 2017г. Основной причиной усиления негативных настроений на рынке выступает рост опасений о... читать дальше
.19 декабря 2018 года 11:00
"Новогодние и рождественские "подарки" от сырьевых рынков выглядят далеко не позитивно. В ходе вчерашней сессии нефтяные "бенчмарки" потеряли 4,5-6%, в результате чего стоимость барреля Brent опустилась до $56. Как таковых поводов для резкой коррекции нет, однако фон формируется преимущественно... читать дальше
.19 декабря 2018 года 10:37
В случае стабилизации ситуации на мировых фондовых площадках котировки Brent вернутся к равновесной цене 60 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Вчера во время торгов в США котировки Brent продолжили падение на фоне опасений относительно замедления мировой экономики. Мировой спрос на нефть может оказаться ниже последних отраслевых прогнозов, что приведет к профициту на рынке по итогам 2019 года. Инвесторы предпочитают сокращать длинные... читать дальше
.19 декабря 2018 года 10:12
Российский рынок сегодня должен адсорбировать обвал нефтяных котировок, который произошел вчера уже после закрытия торгов в Москве - Уралсиб
Российские индексы вчера упали под влиянием дешевеющей нефти и снижающихся фондовых индексов Азии и Европы, напоминает аналитик Уралсиба Константин Чернышев. Индекс РТС потерял почти 0,7%, а индекс MOEX – около 0,4%. Европейские рынки оставались в красной зоне, Euro Stoxx 50 сбросил 0,8%. В США... читать дальше
.18 декабря 2018 года 17:23
"Котировки природного газа на рынках Северной Америки в понедельник упали почти на 8%, а за последнюю неделю - более чем на 20%. Такой обвал является, вероятно, коррекцией после ралли в начале ноября, - полагает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Прогнозы теплой... читать дальше
.18 декабря 2018 года 14:53
Повышение ставки ФРС США на последнем в 2018 году заседании 19 февраля на 25 б.п. (то есть до 2,25-2,5%) выглядит для финансовых рынков решенным вопросом, полагает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. В связи с этим инвесторы фокусируются на дальнейшей политике американского регулятора. До... читать дальше
.18 декабря 2018 года 14:26
Доходность 10-летних трежерис во вторник сползла к минимумам конца августа. Показатель снизился на 3,5 базисных пункта - до отметки 2,821%, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. По его мнению, этот фактор усиливает влияние уклонения от рисков и... читать дальше
.18 декабря 2018 года 12:47
Темпы роста производства сланцевой нефти в США являются существенным фактором в пользу котировок Brent ниже $60 - Банк "Санкт-Петербург"
"Нефть Brent потеряла около $2 в цене за вчерашний день. Сегодня, продолжая снижаться, торгуется около $58,5/барр. в условиях падения мировых фондовых рынков. Участники рынка сомневаются в эффективности новой сделки ОПЕК и не-ОПЕК, опасаясь растущей добычи американских сланцевиков. США, Россия и... читать дальше
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