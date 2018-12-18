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18 декабря 2018 года 16:57
Российские акции и облигации по мультипликаторам и кредитным спредам остаются самыми недооцененными среди своих аналогов - ITI Capital
"Мы полагаем, что в первые шесть месяцев 2019 года динамика роста развивающихся рынков будет лучше, чем во втором полугодии. Это обусловлено сезонными факторами, а также структурными рисками. Эти риски связаны с усилением волатильности и ухудшением макроэкономических показателей (в отличие от минувшего года, когда главным фактором риска было повышение процентных ставок). В то же время вероятность глобальный рецессии может превысить 50% уже в 2020 г. Проблемы торговых войн и геополитической напряженности, по нашему мнению, будут менее актуальны, чем в 2018 году, поэтому мы отдаем предпочтение стратегии "точечного выбора". Несмотря на сдержанно позитивную динамику роста прибыли на развивающихся рынках, мы полагаем, что потенциал такого роста ограничен. Рост рентабельности ограничен (в среднем она на 0,6 п. п. ниже долгосрочного среднего уровня, который составляет 9,4%) после активного роста в начале цикла 2016-2017 годов. Долларовые процентные ставки сравнительно высоки, а потребительский спрос снизился. На развивающихся рынках долга (за исключением российского, мексиканского и других отдельных эмитентов) потенциал сокращения кредитных спредов также ограничен. В 2018 году эти спреды расширились более чем на 110 б. п. В первом квартале 2018 года цены еврооблигаций развивающихся стран были самыми высокими за период с 2013 года. Сейчас мы наблюдаем коррекцию относительно этих максимумов на фоне ухудшающейся макроэкономической динамики и менее благоприятной глобальной конъюнктуры. Потенциал снижения стоимости валютного долга составляет в лучшем случае 50 б. п, но для отдельных эмитентов, таких как суверенный долг России, потенциал роста существенно выше. Российские активы (как акции, так и облигации) по мультипликаторам и кредитным спредам остаются самыми недооцененными среди своих аналогов в связи с высоким уровнем странового риска, что и удерживает нерезидентов от активных покупок", - отмечают в ITI Capital.
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19 декабря 2018 года 12:03
Рост криптовалютного рынка, начавшийся еще накануне, продолжается на фоне ряда позитивных новостей. Вместе с тем, подъем может завершиться практически в любой момент, полагает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена, так как в целом рынок находится в сильном нисходящем тренде. "Поводом для... читать дальше
.19 декабря 2018 года 11:35
"Европейская валюта восстанавливает свои позиции на глобальных площадках. Пара EUR/USD сместилась с отметок 1.13, где она находилась в конце прошлой недели, к отметкам 1.14. Поводом выступают ожидания сегодняшнего решения ФРС (22:00 по Москве). По итогам заседания помимо пресс-релиза пройдет... читать дальше
.19 декабря 2018 года 11:17
"Нефтяные цены демонстрируют сдержанный коррекционный рост после ощутимой распродажи накануне. Нефть марки Brent по итогам вторника подешевела на 5.6%, а WTI – на 7.3%, достигнув минимальных отметок с осени 2017г. Основной причиной усиления негативных настроений на рынке выступает рост опасений о... читать дальше
.19 декабря 2018 года 11:00
"Новогодние и рождественские "подарки" от сырьевых рынков выглядят далеко не позитивно. В ходе вчерашней сессии нефтяные "бенчмарки" потеряли 4,5-6%, в результате чего стоимость барреля Brent опустилась до $56. Как таковых поводов для резкой коррекции нет, однако фон формируется преимущественно... читать дальше
.19 декабря 2018 года 10:37
В случае стабилизации ситуации на мировых фондовых площадках котировки Brent вернутся к равновесной цене 60 долл./барр. - Промсвязьбанк
"Вчера во время торгов в США котировки Brent продолжили падение на фоне опасений относительно замедления мировой экономики. Мировой спрос на нефть может оказаться ниже последних отраслевых прогнозов, что приведет к профициту на рынке по итогам 2019 года. Инвесторы предпочитают сокращать длинные... читать дальше
.19 декабря 2018 года 10:12
Российский рынок сегодня должен адсорбировать обвал нефтяных котировок, который произошел вчера уже после закрытия торгов в Москве - Уралсиб
Российские индексы вчера упали под влиянием дешевеющей нефти и снижающихся фондовых индексов Азии и Европы, напоминает аналитик Уралсиба Константин Чернышев. Индекс РТС потерял почти 0,7%, а индекс MOEX – около 0,4%. Европейские рынки оставались в красной зоне, Euro Stoxx 50 сбросил 0,8%. В США... читать дальше
.18 декабря 2018 года 18:25
"Недавнее решение ОПЕК+ сократить добычу на 1.2 млн барр. в сутки в 1П19 в сочетании с антииранскими санкциями является мощным поддерживающим фактором для цен на нефть в 2019, который вдохнул оптимизм на рынок нефти, - указывают эксперты ИК "Атон". - В связи с этим мы позитивно оцениваем... читать дальше
.18 декабря 2018 года 17:23
"Котировки природного газа на рынках Северной Америки в понедельник упали почти на 8%, а за последнюю неделю - более чем на 20%. Такой обвал является, вероятно, коррекцией после ралли в начале ноября, - полагает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - Прогнозы теплой... читать дальше
.18 декабря 2018 года 14:53
Повышение ставки ФРС США на последнем в 2018 году заседании 19 февраля на 25 б.п. (то есть до 2,25-2,5%) выглядит для финансовых рынков решенным вопросом, полагает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. В связи с этим инвесторы фокусируются на дальнейшей политике американского регулятора. До... читать дальше
.18 декабря 2018 года 14:26
Доходность 10-летних трежерис во вторник сползла к минимумам конца августа. Показатель снизился на 3,5 базисных пункта - до отметки 2,821%, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. По его мнению, этот фактор усиливает влияние уклонения от рисков и... читать дальше
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