Вероятность укрепления рубля на текущий момент остаётся весьма незначительной - "Открытие Брокер"

"Рубль слабел вслед за нефтью, хотя "коллеги по сырьевому цеху" укрепляли свои позиции против доллара. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3895 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,92%, недельная выросла до 8,03%, а месячная повысилась до 8,29%. В целом можно говорить о росте спроса на рублёвые ресурсы в связи с налоговым периодом. С другой стороны, на отечественную валюту давят вновь обострившиеся риски новых ограничений как по вопросу вмешательства в американские выборы, так и по иным раздражающим Вашингтон моментам. Соответственно, вероятность укрепления рубля на текущий момент остаётся весьма незначительной", - указывает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.