Если индекс МосБиржи опустится ниже 2300 пунктов, лучше частично или полностью выходить из российских акций - ИК "ФИНАМ"

"Важных новостей сегодня нет, всё точки над "и" будут расставлены завтра вечером. Техническая картина по российским индексам стала меняться в худшую сторону, но говорить об окончательном развороте пока рано. Если вдруг индекс МосБиржи опустится ниже 2300 пунктов, лучше частично или полностью выходить из российских акций", - отмечает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.