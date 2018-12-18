ФРС США становится прагматиком - Julius Baer

Повышение ставки ФРС США на последнем в 2018 году заседании 19 февраля на 25 б.п. (то есть до 2,25-2,5%) выглядит для финансовых рынков решенным вопросом, полагает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. В связи с этим инвесторы фокусируются на дальнейшей политике американского регулятора. До сих пор они внимательно следили за прогнозами отдельных членов Комитета по операциям на открытых рынках, которые влияют на определение кредитно-денежной политики ФРС и уровень процентных ставок. Как в ноябре заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл, ставки находятся ниже средних исторических значений, но при этом "ниже широкого диапазона оценок того уровня, который считается нейтральным для экономики". Чиновник также сказал, что у ФРС нет определенного "пути" в плане изменения политики, но регулятор очень внимательно следит за поступающими данными по экономике и финансовому сектору. Вице-президент ФРС Рандал Кварлс недавно отметил, что чем сильнее ключевая ставка приближается к нейтральному уровню, тем менее эффективной она становится с точки зрения политики регулятора.

"Таким образом, ФРС США уже подготовила рынки к собственному прагматичному поведению и ориентации на оперативную статистику, что значительно снижает важность традиционных прогнозов по изменению процентных ставок. Несмотря на бурный экономический рост, поддерживаемый высоким объемом потребления, общий индекс затрат на личное потребление, по которому ФРС оценивает инфляцию, замедлил рост до 2%, что соответствует "комфортному" для регулятора уровню, а прирост базового индекса упал до 1,8%. На этом фоне мы ожидаем, что Федеральный резерв понизит прогноз до максимум двух повышений ставки на 25 б.п. каждое в 2019 году (в сентябре прогнозировалось три), и одного в 2020 году. По оценкам рынков, ключевая ставка в следующем году вырастет всего на 15 б.п.", - заключает

Янвиллем Акет.