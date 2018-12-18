Российский рынок акций будет торговаться в боковом тренде во второй половине дня - Dukascopy Bank SA

"После падения в первые минуты торговой сессии вторника индекс Московской биржи к середине дня консолидируется вблизи отметки 2335 пунктов. Все дело в том, что российский рынок оказался под давлением снижающихся акций российских нефтегазовых компаний, которые уже потеряли в среднем по 1-2%. Кроме того, негативно сказывается на динамике российских индексов и падение европейских площадок, которые сегодня опустились в среднем на 0,5%. Поэтому, несмотря на подорожание против доллара США с начала дня рубля на 15 копеек до 66,63 руб./долл., индекс РТС также двигается вниз и теряет 0,9%. Что касается второй половины торгового дня, то мы ожидаем бокового тренда на российском рынке акций, поскольку в преддверии заседания FOMC активность инвесторов продолжит оставаться низкой", - прогнозирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.