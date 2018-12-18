USD: напряженность нарастает - eToro

Доходность 10-летних трежерис во вторник сползла к минимумам конца августа. Показатель снизился на 3,5 базисных пункта - до отметки 2,821%, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. По его мнению, этот фактор усиливает влияние уклонения от рисков и оказывает дополнительное давление на доллар в паре с иеной. Котировки пары агрессивно падают третий день кряду, приближаясь к отметке 112.00.

По мнению эксперта eToro, все указывает на подготовку инвесторов к заседанию ФРС, которое начинается сегодня и завершится в среду вечером. Судя по давлению, которое ощущают на себе американская валюта и доходность казначейских облигаций ФРС, игроки закладывают в цену откровенно "голубиную" риторику Пауэлла, тогда как повышение ставки воспринимается как должное. Хотя некоторые сомнения у рынков есть и на этот счет.

"Однако инвесторы, возможно, слишком драматизируют предпосылки для резкого изменения риторики Центробанка, несмотря на нескончаемую критику в адрес регулятора со стороны Белого дома, - считает Михаил Мащенко. - Накануне Трамп снова предостерег ФРС от повышения ставки в среду, как и советник президента Наварро. Экономика США действительно подает сигналы о замедлении темпов роста, но все не так трагично, как опасается рынок, по крайней мере, на данном этапе. Учитывая пессимистичные ожидания, потенциальное падение доллара по итогам заседания Федрезерва может носить ограниченный характер, а если ЦБ оставит инвесторам надежду на повышение ставок в 2019 году, хотя и более скромными темпами, "американец" даже может укрепиться. Но в целом баланс рисков в контексте предстоящего события смещен в сторону снижения".