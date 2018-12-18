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18 декабря 2018 года 12:32
Без существенного смягчения позиции ФРС в отношении ставок доллару по силам спровоцировать серьезную распродажу рубля - FxPro
Российская валюта сумела избежать просадки в паре к доллару, но потеряла по отношению к евро, констатирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. USD/RUB открыла торги во вторник с отметки 66.82: практически на уровнях закрытия предшествующих двух торговых сессий. Однако в большей степени такая динамика вызвана ослаблением американской валюты на глобальном рынке. EURRUB все-таки прибавила 31 копейку к отметкам понедельника, стартовав сессию с 75.78. "Ослабление доллара, впрочем, в большей степени стоит связывать с осторожностью инвесторов перед заседанием ФРС, - подчеркивает эксперт. - При этом нельзя исключать, что на российскую валюту в на протяжении дня будут оказывать влияние факторы глобального сокращения спроса на рисковые активы. В понедельник мировые рынки резко снижались: так, американские индексы потеряли более 2%, а азиатские площадки с утра продолжают терять более 1.5%. Происходит это из-за страхов инвесторов перед замедлением глобальных темпов роста, вкупе с "подвешенным состоянием" перед очередными решениями со стороны мировых Центробанков. Эти беспокойства также распространились и на сырьевой рынок: котировки Brent теряют 4.3%, вернувшись в область минимумов конца ноября. Отскок нефти на обещаниях снижения добычи в рамках ОПЕК+ оказался не настолько продолжительным, как в 2016-м. К тому же, трейдеры сомневаются, что ключевые игроки сумеют строго придерживаться достигнутых договоренностей" Таким образом, вокруг рубля в начале дня во вторник складывается негативный новостной фон, способный поддержать развитие давления, заключает Александр Купцикевич. Спекулянты не спешат совершать покупки и просто ждут завтрашнего заседания ФРС. Уже один этот факт, по мнению аналитика, помогает российской валюте и глобальным рынкам в целом удерживаться от еще более ощутимой просадки. Без существенного смягчения позиции Резервной системы в отношении ставок, доллару по силам возобновить рост и спровоцировать серьезную распродажу рубля в ближайшие недели.
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18 декабря 2018 года 14:53
Повышение ставки ФРС США на последнем в 2018 году заседании 19 февраля на 25 б.п. (то есть до 2,25-2,5%) выглядит для финансовых рынков решенным вопросом, полагает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. В связи с этим инвесторы фокусируются на дальнейшей политике американского регулятора. До... читать дальше
.18 декабря 2018 года 14:26
Доходность 10-летних трежерис во вторник сползла к минимумам конца августа. Показатель снизился на 3,5 базисных пункта - до отметки 2,821%, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. По его мнению, этот фактор усиливает влияние уклонения от рисков и... читать дальше
.18 декабря 2018 года 12:47
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.18 декабря 2018 года 11:37
"Цены на нефть продолжают снижаться. Котировки Brent в районе отметок $58.5/bbl, WTI торгуется на минимумах года, около $49.0/bbl. Давление на нефтяные цены оказывают общее ухудшение в отношении рисковых активов на глобальных площадках, а также сохраняющийся скептицизм рыночных игроков в отношении... читать дальше
.18 декабря 2018 года 11:10
В краткосрочной перспективе диапазон 66-67 руб/долл. для пары доллар/рубль пока по-прежнему сохраняет актуальность - Промсвязьбанк
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.18 декабря 2018 года 10:34
"Вчера во время торгов в США котировки Brent упали ниже отметки 60 долл./барр. на фоне продолжения распродаж на американском фондовом рынке. Инвесторы сокращают длинные позиции в рисковых активах, в том числе в нефтяных фьючерсах. Дальнейшая динамика цен на нефть будет зависеть итогов заседания... читать дальше
.18 декабря 2018 года 10:12
Ключевые американские индексы в понедельник потеряли более 2%, а S&P500 закрылся на самых низких уровнях с ноября прошлого года, напоминает Аналитик FxPro Александр Купцикевич. Среди внутридневной динамики вновь стоит отметить преобладание распродаж в последние несколько часов американской сессии.... читать дальше
.18 декабря 2018 года 09:35
"Не лучшим образом обстоят дела на сырьевых площадках. По прогнозам Минэнерго США, в январе добыча сланцевой нефти продолжит расти, достигнув 8,2 млн баррелей в сутки. Увеличилось на 3,3% число незавершенных скважин, которые могут довольно быстро начать работу. Учитывая, что соглашение ОПЕК+... читать дальше
.17 декабря 2018 года 18:18
"Цена на нефть (февральский фьючерс) к 16:23 мск понедельника 17 декабря повышалась на 0,8% до 60,77 доллара за баррель сорта Brent. Рынок "черного золота" повышается на фоне опубликованных в пятницу данных Baker Hughes о снижении на 4 единицы числа действующих буровых установок в США до 873... читать дальше
.17 декабря 2018 года 15:34
"Brent консолидируется между 58 и 63 долл./барр. Думаем, консолидируется с большей вероятностью продолжения снижения. В ходе этой консолидации вышло много информации о росте запасов, о выходе Катара из ОПЕК, о том, что объемы добычи и экспорта находятся на исторических максимумах. Накопление... читать дальше
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