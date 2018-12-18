Краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки $58-61/bbl - "Нордеа Банк"

"Цены на нефть продолжают снижаться. Котировки Brent в районе отметок $58.5/bbl, WTI торгуется на минимумах года, около $49.0/bbl. Давление на нефтяные цены оказывают общее ухудшение в отношении рисковых активов на глобальных площадках, а также сохраняющийся скептицизм рыночных игроков в отношении эффективности сделки ОПЕК+. Дополнительным негативом выступает ожидаемый рост запасов сырья по итогам отчетной недели. Как отметают отраслевые аналитики, запасы нефти в США по итогам недели выросли на 1 mb. В фокусе рынка отраслевые данные от Американского института нефти (00.:30 мск). Краткосрочными ориентирами по Brent выступят отметки $58-61/bbl", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".