Вероятно, индекс РТС устремится к уровню 1000 пунктов - ГК "Форекс Клуб"

"Индекс РТС во вторник теряет порядка 1% и ушел ниже психологического уровня 1100 пунктов впервые с конца ноября. Падение индекса происходит на фоне негатива на мировых рынках и возможного введения новых санкций против России. Вероятно, на фоне сохранения внешней и внутренней напряженностей индекс продолжит движение вниз и устремится к уровню 1000 пунктов", - указывает аналитик ГК "Форекс Клуб" Иван Марчена.