Давление на рубль усиливается - "Нордеа Банк"

"Внешний фон в отношении рисковых активов заметно ухудшился на фоне возросшей обеспокоенности перспектив роста ключевых экономик. Основные азиатские биржи сегодня снижаются в среднем на 1% продолжая отыгрывать негатив из США, где накануне фондовые рынки потеряли около 2%. Помимо общего снижения интереса к рисковым активам дополнительное давление на рубль оказывают негативная динамика нефтяных цен и вновь обострившиеся санкционные риски. Нефть в минусе третий день подряд на фоне сохраняющегося роста запасов сырья в США и сомнений в отношении эффективности сделки ОПЕК+. Касательно санкицонной темы стоит отметить, что накануне издание Washington Post сообщило, что в докладе комитета по разведке Сената США представлен анализ данных, подтверждающий вмешательство РФ в политический процесс США в 2016 году. Кроме того, специальный представитель Госдепа США Волкер также накануне заявил о том, что новые санкции в отношении РФ возможны через месяц или два из-за происшествия в Керченском проливе. На этом фоне российская валюта и активы продолжат испытывать на себе давление. Пара USDRUB краткосрочно продолжит торговаться на отметках 66.2-67.2", - комментируют ситуацию на валютном рынке эксперты "Нордеа Банка".