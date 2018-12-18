Продолжаем видеть многочисленные факторы риска для рынка ОФЗ - Росбанк

"Рынок ОФЗ стоически воспринял повышение ключевой ставки Банком России на 25 бп по итогам заседания 14 декабря. Если в пятницу доходности гособлигаций прибавили 4-9 бп на переднем участке кривой и 2-3 бп в длине, то в понедельник доходности коротких выпусков уже снижались (до -5 бп), а рост более длинных ограничился 1-2 бп. В то же время мы продолжаем видеть многочисленные факторы риска для сегмента и ожидаем, что коррекционное движение продолжится. Обстановка на мировых рынках не выглядит слишком радужной. Новостной фон вокруг санкций ухудшается в силу подготовки докладов о вмешательстве РФ в президентские выборы в США в 2016 году. Наиболее "горячей" локальной темой остается инфляция. Сегодня "Коммерсантъ" опубликовал статью, в которой говорится, что нефтяные компании компенсируют убытки от заморозки розничных цен на бензин повышением корпоративных тарифов. Цены на топливо для корпоративных клиентов в ноябре выросли на 30%, о чем профессиональные автоперевозчики сообщили Д. Медведеву в соответствующем письме. Однако правительство отказалось давать комментарии, отмечая, что оно не регулирует взаимоотношения между нефтяными компаниями и корпоративными клиентами. Сложившая ситуация формирует новые инфляционные риски для экономики в 2019 году. По заявлениям транспортных компаний, такое повышение цен на топливо приведет к росту транспортных издержек на 10%, что в итоге неизбежно отразится на конечной цене товаров. В таком случае нежелание правительства регулировать ситуацию на данном этапе может повлечь за собой дополнительный скачок розничных цен в начале года, разворот которых в обратную сторону едва ли видится возможным. В подобных условиях Минфин сохранит осторожный подход к первичным аукционам ОФЗ - вовремя поспевает заявленное ведомством на прошлой неделе размещение выпусков с привязкой к инфляции (ОФЗ-ИН). Отдельно заметим, что вчера министерство объявило о доразмещении выпуска ОФЗ-ПД 26209 (июл.22) в объеме 103.9 млрд руб., а также о запуске новой серии ОФЗ-ПД 26226 (окт.26) в объеме 350 млрд руб." - отмечают в Росбанке.