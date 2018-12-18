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Главная / Аналитикам / Аналитика / В краткосрочной перспективе диапазон 66-67 руб/долл. для пары доллар/рубль пока по-прежнему сохраняет актуальность - Промсвязьбанк
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18 декабря 2018 года 11:10
В краткосрочной перспективе диапазон 66-67 руб/долл. для пары доллар/рубль пока по-прежнему сохраняет актуальность - Промсвязьбанк
"На внутреннем валютном рынке больших изменений в последние дни не наблюдается – пара доллар/рубль продолжает консолидацию вблизи отметок в 66-67 руб/долл., отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Основная группа валют развивающихся стран демонстрирует разнонаправленную динамику, индекс MSCI Emerging market currency index держится выше отметки в 1600 пунктов, но пока не может развить полноценный позитивный импульс. По мнению эксперта банка, для всей группы валют развивающихся стран большое значение может иметь завтрашнее объявление итогов заседания Федрезерва. Последние комментарии представителей регулятора (заявления о том, что текущий уровень ставок лишь немного ниже нейтрального) можно считать смягчением риторики, и, если данная идея найдет отражение в изменении точечной диаграммы, валюты EM могут получить некоторую поддержку, полагает М. Поддубский. Из других новостей эксперт отметил резолюцию Генассамблеи ООН, в которой организация выражает озабоченность действиями России в Крыму: "Не думаем, что на текущий момент данные новости могут оказать масштабное влияние на курс российской валюты. С точки зрения санкционной истории, принципиальное значение может иметь возобновление обсуждения в профильных комитетах Сената США законопроектов, ужесточающих санкции за вмешательство в выборы (в контексте этого внимания может заслуживать доклад, подготовленный представителями оксфордского университета, подробно описывающий действия российских лиц в период избирательной компании 2016 г., который должен быть опубликован на этой неделе), либо окончание периода консультаций Госдепартамента США с Конгрессом по вопросу введения второго раунда санкций за химоружие, но все же, вероятно, эти события уже плавно переносятся на следующий год. В краткосрочной перспективе диапазон 66-67 руб/долл. для пары доллар/рубль пока по-прежнему сохраняет актуальность".
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18 декабря 2018 года 14:53
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.17 декабря 2018 года 18:18
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