Ждем низкой активности по облигациям - РФПИ

"US-Treasuries продолжили расти в цене, сдвинув доходности ниже на 2-3 б.п. Российские евробонды, как и бумаги других ЕМС-стран, также отреагировали умеренно позитивно. В ОФЗ по-прежнему преобладали смешанные тенденции: короткие выпуски частично восстановились после пятничных продаж, тогда как длинные ОФЗ выросли в доходности еще на 2-3 б.п. Ждем низкой активности", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.