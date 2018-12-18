Во вторник утром рынок акций будет снижаться - "Открытие Брокер"

"Внешняя ситуация остаётся негативной. Наиболее чувствительным для российского рынка является дальнейшее снижение нефти. Азиатские индексы также несут потери. Однако сырьевые валюты неплохо держат удар. Соответственно, предполагаем, что в начале дня отечественный рынок акций будет снижаться, но вот рубль окажется более устойчивым за счёт своей высокой доходности", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.