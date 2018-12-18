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18 декабря 2018 года 09:51
Во вторник утром рынок акций будет снижаться - "Открытие Брокер"
"Внешняя ситуация остаётся негативной. Наиболее чувствительным для российского рынка является дальнейшее снижение нефти. Азиатские индексы также несут потери. Однако сырьевые валюты неплохо держат удар. Соответственно, предполагаем, что в начале дня отечественный рынок акций будет снижаться, но вот рубль окажется более устойчивым за счёт своей высокой доходности", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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18 декабря 2018 года 14:53
Повышение ставки ФРС США на последнем в 2018 году заседании 19 февраля на 25 б.п. (то есть до 2,25-2,5%) выглядит для финансовых рынков решенным вопросом, полагает главный экономист Julius Baer Янвиллем Акет. В связи с этим инвесторы фокусируются на дальнейшей политике американского регулятора. До... читать дальше
.18 декабря 2018 года 14:26
Доходность 10-летних трежерис во вторник сползла к минимумам конца августа. Показатель снизился на 3,5 базисных пункта - до отметки 2,821%, констатирует аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. По его мнению, этот фактор усиливает влияние уклонения от рисков и... читать дальше
.18 декабря 2018 года 12:47
Темпы роста производства сланцевой нефти в США являются существенным фактором в пользу котировок Brent ниже $60 - Банк "Санкт-Петербург"
"Нефть Brent потеряла около $2 в цене за вчерашний день. Сегодня, продолжая снижаться, торгуется около $58,5/барр. в условиях падения мировых фондовых рынков. Участники рынка сомневаются в эффективности новой сделки ОПЕК и не-ОПЕК, опасаясь растущей добычи американских сланцевиков. США, Россия и... читать дальше
.18 декабря 2018 года 12:32
Без существенного смягчения позиции ФРС в отношении ставок доллару по силам спровоцировать серьезную распродажу рубля - FxPro
Российская валюта сумела избежать просадки в паре к доллару, но потеряла по отношению к евро, констатирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. USD/RUB открыла торги во вторник с отметки 66.82: практически на уровнях закрытия предшествующих двух торговых сессий. Однако в большей степени такая... читать дальше
.18 декабря 2018 года 11:37
"Цены на нефть продолжают снижаться. Котировки Brent в районе отметок $58.5/bbl, WTI торгуется на минимумах года, около $49.0/bbl. Давление на нефтяные цены оказывают общее ухудшение в отношении рисковых активов на глобальных площадках, а также сохраняющийся скептицизм рыночных игроков в отношении... читать дальше
.18 декабря 2018 года 11:10
В краткосрочной перспективе диапазон 66-67 руб/долл. для пары доллар/рубль пока по-прежнему сохраняет актуальность - Промсвязьбанк
"На внутреннем валютном рынке больших изменений в последние дни не наблюдается – пара доллар/рубль продолжает консолидацию вблизи отметок в 66-67 руб/долл., отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Основная группа валют развивающихся стран демонстрирует разнонаправленную динамику,... читать дальше
.18 декабря 2018 года 10:34
"Вчера во время торгов в США котировки Brent упали ниже отметки 60 долл./барр. на фоне продолжения распродаж на американском фондовом рынке. Инвесторы сокращают длинные позиции в рисковых активах, в том числе в нефтяных фьючерсах. Дальнейшая динамика цен на нефть будет зависеть итогов заседания... читать дальше
.18 декабря 2018 года 10:12
Ключевые американские индексы в понедельник потеряли более 2%, а S&P500 закрылся на самых низких уровнях с ноября прошлого года, напоминает Аналитик FxPro Александр Купцикевич. Среди внутридневной динамики вновь стоит отметить преобладание распродаж в последние несколько часов американской сессии.... читать дальше
.18 декабря 2018 года 09:35
"Не лучшим образом обстоят дела на сырьевых площадках. По прогнозам Минэнерго США, в январе добыча сланцевой нефти продолжит расти, достигнув 8,2 млн баррелей в сутки. Увеличилось на 3,3% число незавершенных скважин, которые могут довольно быстро начать работу. Учитывая, что соглашение ОПЕК+... читать дальше
.17 декабря 2018 года 18:18
"Цена на нефть (февральский фьючерс) к 16:23 мск понедельника 17 декабря повышалась на 0,8% до 60,77 доллара за баррель сорта Brent. Рынок "черного золота" повышается на фоне опубликованных в пятницу данных Baker Hughes о снижении на 4 единицы числа действующих буровых установок в США до 873... читать дальше
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