Ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением порядка 0,4-0,6% - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением порядка 0,4-0,6%, в районе 2345-2350 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2340, 2330 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2370, 2380 пунктов. После негативного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации вблизи значимой отметки 2350 пунктов. Вчерашняя относительная устойчивость локального рынка акций позволяет надеяться на то, что утренние распродажи на нем не будут носить слишком агрессивного характера", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.