Продолжаем настаивать на покупках доллара - Аналитика Онлайн

"Банк России возобновит скупку валюты. С одной стороны, это надавит на курс рубля, с другой же стороны, повышение ключевой ставки будет сдерживать натиск спекулянтов и частично защитит отечественную валюту от спекулятивных нападок. В моменте действия ЦБ на "Московской бирже" не окажут существенного влияния на курс доллара и евро. В более среднесрочной перспективе мы наверняка увидим падение курса национальной валюты. Действия ЦБ четко дают понять, что текущий курс инвалюты устраивает российские финансовые власти. Они считают его довольно приемлемым для возобновления скупки валюты. Также это является сигналом того, что правительство хотело бы видеть курс доллара несколько выше, что могло бы при текущих низких ценах на нефть поддержать бюджет. Все эти действия вместе помогут установить бюджетную стабильность в ближайший год-два. Но чего добьется такой политикой ЦБ и Минфин в более долгосрочной перспективе, пока предсказать достаточно сложно. Напомним, что ранее идеей у ЦБ была инфляция в 4%. Эльвира Набиуллина добилась своей цели, однако какой ценой это было сделано, все мы видим в текущих экономических показателях. Поэтому у нас есть крайне большие опасения, что текущие решения ЦБ в более долгосрочной перспективе ни к чему хорошему не приведут. Что же касается ситуации с российским рублем, то здесь все достаточно очевидно. Мы продолжаем настаивать на покупках доллара. Считаем, что к концу года вполне вероятно смещение торговли в диапазон от 67 до 68 рублей за доллар", - комментирует ситуацию руководитель департамента аналитики компании Аналитика Онлайн Глеб Задоя.