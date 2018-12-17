Индекс МосБиржи будет консолидироваться вблизи 2375 пунктов до завтрашнего дня - Dukascopy Bank SA

"В понедельник на европейских торговых площадках наблюдается снижением волатильности котировок акций, так как участники торгов находятся в ожидании начала двухдневного, и последнего в этом году, заседания Комитета по операциям на открытом рынке акций ФРС США. На Московской бирже новая торговая неделя началась с плавного восстановления котировок акций банков и сырьевых компаний, которые в пятницу были лидерами падения. В первую половину сегодняшней торговой сессии индекс МосБиржи вырос на 0,2% и закрепился на отметке 2370 пунктов, а индекс РТС - на 0,78% до 1125,15 пункта. Поддержку индексу РТС оказывает российский рубль, курс которого подрожал относительно доллара США на 28 копеек до 66,48 руб./долл. В дальнейшем мы ожидаем продолжения консолидации индекса Московской биржи вблизи уровня 2375 пунктов, которая продлится до завтрашнего дня. При этом основное влияние на настроения инвесторов будут оказывать колебания на валютном рынке", - прогнозирует руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров.