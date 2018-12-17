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17 декабря 2018 года 13:26
К концу первой половины дня в понедельник рубль укрепляется на 0,3-0,4% к евро и доллару - ИК "Велес Капитал"
"К концу первой половины дня в понедельник рубль укреплялся на 0,3-0,4% к евро и доллару, торгуясь в положительной зоне наряду с большинством валют развивающихся рынков (исключение на площадках EM составляла лишь турецкая лира, терявшая на forex порядка 0,5% в паре с долларом), - констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. К корзине шести основных валют доллар также уступал позиции, теряя порядка 0,1% по индексу USD. Судя по укреплению рубля в понедельник, инвесторы пока "оставили на потом" фактор возобновления покупок валюты Банком России и на текущий момент сфокусировались на очередном повышении ключевой ставки. Кроме того, определенную поддержку рублю на внутреннем рынке в понедельник оказывают и крупные выплаты по страховым взносам, открывшие декабрьский период обязательных платежей в бюджет. Однако в отношении возобновления валютных операций мы полагаем, что давление на рубль станет заметным, лишь когда рынок получит информацию об объемах и сроках проведения отложенных покупок. Пока регулятор ограничился лишь пояснением, что решение об отложенных покупках будет приниматься уже после возобновления регулярных операций". По мнению эксперта ИК, в условиях некоторого ослабления геополитической напряженности в связи с переносом санкционных угроз на следующий на первый план для рубля, как минимум до конца года, выходит глобальная динамика доллара и настроения инвесторов на площадках развивающихся рынков. "Основным событием для американской валюты на предстоящей неделе станет очередное заседание ФРС. Курс на повышение процентных ставок в США остается в силе, вероятность повышения ставки 19 декабря по-прежнему высокая. Тем не менее, на рынке уже имеются определенные сомнения в жесткости американского регулятора на следующий год. Если по итогам двухдневного заседания во вторник и среду ФРС и ее руководителю удастся развеять сомнения инвесторов, то доллар на какое-то время ожидает волна покупок на глобальных площадках, хотя вероятно лишь на краткосрочный период, так как в целом ничего принципиально нового инвесторы не узнают. Если же сомнения участников рынка в возможном замедлении темпов нормализации процентной политики в США подтвердятся, то глобальные распродажи американской валюты могут иметь более длительный характер", - заключает Юрий Кравченко.
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