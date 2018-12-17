Пока трейдеры не убедятся, что в США отстоят отметку 2600 по S&P-500, не будет никакого ралли акций - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Сегодня индекс МосБиржи показывает нейтральную динамику. На последний волне роста индекс "вытащили" наверх нефтяные акции, но после заседания ОПЕК нефтяные цены не растут, и этот драйвер "выключен". Индекс МосБиржи с октября показывает "боковую" динамику. Новогоднее ралли может быть и состоится, но вот с какого уровня оно будет? И по времени… Пока трейдеры не убедятся, что "быки" в США отстоят отметку 2600 по индексу S&P-500, у нас не будет никакого ралли. Поскольку на американских индексах мы часто видим ложные пробития различных значимых уровней, я не исключаю того, что на какое-то время эта отметка будет пробита. Ну и главное: нижние границы "боковых" коридоров у российских индексов "медведями" вниз не пробиты. У индекса МосБиржи такой коридор - 2280-2450 пунктов". - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.