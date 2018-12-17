Инвесторы российского долгового рынка переключат внимание на итоги предстоящего заседания ФРС и изменение цен на нефть - Уралсиб

"Наиболее заметное повышение доходностей по итогам прошлой недели предсказуемо пришлось на короткий участок кривой ОФЗ: плюс 15–20 б.п. на отрезке до пяти лет, плюс 5–10 б.п. на отрезке 5–10 лет и порядка 5 б.п. у бумаг с длинной дюрацией. В ближайшее время инвесторы российского долгового рынка переключат внимание на такие глобальные факторы, как итоги предстоящего заседания ФРС и изменение цен на нефть. Если Федрезерв пошлет достаточно ясный сигнал, что в следующем году учетная ставка будет повышена два раза, а не три, то это, вероятно, придаст позитивный импульс рынкам", - предполагают специалисты Уралсиба.