Доллар может немного ослабеть к евро по итогам недели - "Нордеа Банк"

"Доллар находится вблизи максимальных отметок с начала года. Причиной слабости EUR остаются негативные макроэкономические данные, поступающие из еврозоны. В пятницу были опубликованы данные по индексам экономической активности PMI, которые продемонстрировали крайне существенное снижение во Франции (с 54.2 до 49.3 пунктов) на фоне протестных настроений. Таким образом, индикаторы европейской экономической активности находятся сейчас в той зоне, где ЕЦБ скорее следует смягчать свою политику. Дальнейшее ухудшение макроэкономических индикаторов по еврозоне выступает ключевым риском для европейской валюты. На текущей неделе основным событием для рынка будет заседание ФРС. Регулятор в последнее время заметно смягчил риторику, но рынок, с нашей точки зрения, переоценил значимость данных заявлений. В настоящее время рынок ожидает повышения ставки на декабрьском заседании и еще одного повышения в 2019 году. Мы ожидаем чуть более жесткой политики со стороны ФРС (еще 2 повышений в 2019 году до 3%). На пресс-конференции по итогам заседания ФРС Пауэлл, вероятно, продолжит весьма мягкую риторику. Как следствие, доллар может немного ослабеть по итогам недели, оставаясь выше отметки 1.13", - комментируют ситуацию на валютном рынке эксперты "Нордеа Банка".