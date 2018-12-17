Нефть к концу недели может продемонстрировать умеренный рост - "Нордеа Банк"

"Цены на нефть относительно стабильны в ходе утренних торгов понедельника. Контракт Brent демонстрируют минимальное изменение к уровню закрытия пятницы, WTI прибавляет около 0.2%. Определенную поддержку ценам оказывают данные о количестве действующих буровых установок в США. Согласно отчету компании Baker Hughes, число нефтяных буровых в США по итогам недели сократилось на 4 ед. (до 873 шт.). В целом же новостной фон выглядит нейтральным, значимой статистики для рынка сегодня не ожидается. На текущей неделе ключевыми событиями для большинства площадок выступит заседание ФРС США и ежегодная экономическая конференция в Китае (оба события запланированы на среду). Китайское правительство в рамках конференции, как ожидается, озвучит ряд мер по стимулированию роста экономики КНР, а также обозначит дальнейшие шаги по либерализации рынка. На этом фоне рисковые и сырьевые активы могут получить поддержку. Как следствие ожидаем, что нефть к концу недели может продемонстрировать умеренный рост. До вышеотмеченных событий инвесторы предпочтут занять выжидательную позицию. Краткосрочные ориентиры по Brent $ 59-61/bbl", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".