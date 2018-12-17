ФРС снимет рубль с якоря - FxPro

"За пятницу пара USDRUB прибавила 52 копейки, хотя с утра в понедельник уже удалось отбить часть потерь: пара снизилась на 10 копеек, до 66.66. EURRUB начинает новую неделю вблизи уровней закрытия прошлой: теряет 3 копейки, торгуясь у 75.44, - комментирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Утро понедельника доллар начинает с некоторого отступления, хотя в пятницу он обновлял 19-месячные максимумы к корзине из 6-ти ведущих мировых валют. Игроки на финансовых рынках не торопятся покупать доллар, предполагая резкое смягчение риторики ФРС по итогам декабрьского заседания, которое окончится в среду. До тех пор американская валюта в частности и мировые рынки в целом могут оставаться в подвешенном состоянии, ограничиваясь небольшими колебаниями".

Это же, по мнению эксперта, может касаться и рубля, который словно стал на якорь в ключевых валютных парах, колеблясь с небольшими отклонениями вокруг 66.5 за доллар и 77.5 за евро. "Заседание ФРС, вероятно, сможет поднять якорь, отправив курсы в свободное плавание, - полагает эксперт FxPro. - И данном случае все же преобладает течение в пользу укрепления доллара и ослабления валют развивающихся стран. Это способно отправить USDRUB к 68, а EURRUB - к 77 на конец года. Теоретически возможно, что ФРС по силам создать "новое течение", серьезно понизив прогнозы роста экономики США и сократив число прогнозных решений. Но все же "мягким тоном" будет очень сложно будет удивить рынки, которые практически нивелировали шансы на ужесточение политики от ФРС".