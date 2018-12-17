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Главная / Аналитикам / Аналитика / ФРС снимет рубль с якоря - FxPro
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17 декабря 2018 года 12:00
ФРС снимет рубль с якоря - FxPro
"За пятницу пара USDRUB прибавила 52 копейки, хотя с утра в понедельник уже удалось отбить часть потерь: пара снизилась на 10 копеек, до 66.66. EURRUB начинает новую неделю вблизи уровней закрытия прошлой: теряет 3 копейки, торгуясь у 75.44, - комментирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. - Утро понедельника доллар начинает с некоторого отступления, хотя в пятницу он обновлял 19-месячные максимумы к корзине из 6-ти ведущих мировых валют. Игроки на финансовых рынках не торопятся покупать доллар, предполагая резкое смягчение риторики ФРС по итогам декабрьского заседания, которое окончится в среду. До тех пор американская валюта в частности и мировые рынки в целом могут оставаться в подвешенном состоянии, ограничиваясь небольшими колебаниями". Это же, по мнению эксперта, может касаться и рубля, который словно стал на якорь в ключевых валютных парах, колеблясь с небольшими отклонениями вокруг 66.5 за доллар и 77.5 за евро. "Заседание ФРС, вероятно, сможет поднять якорь, отправив курсы в свободное плавание, - полагает эксперт FxPro. - И данном случае все же преобладает течение в пользу укрепления доллара и ослабления валют развивающихся стран. Это способно отправить USDRUB к 68, а EURRUB - к 77 на конец года. Теоретически возможно, что ФРС по силам создать "новое течение", серьезно понизив прогнозы роста экономики США и сократив число прогнозных решений. Но все же "мягким тоном" будет очень сложно будет удивить рынки, которые практически нивелировали шансы на ужесточение политики от ФРС".
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17 декабря 2018 года 15:34
"Brent консолидируется между 58 и 63 долл./барр. Думаем, консолидируется с большей вероятностью продолжения снижения. В ходе этой консолидации вышло много информации о росте запасов, о выходе Катара из ОПЕК, о том, что объемы добычи и экспорта находятся на исторических максимумах. Накопление... читать дальше
.17 декабря 2018 года 14:25
На этой неделе со вторника по среду главным событием будет последнее в этом году заседание ФРС США по ключевой ставке, отмечают аналитики ITI Capital. Данное событие может стать единственной возможностью для рынка отыграть падение, если ФРС продолжит мягкую риторику, которая впервые прозвучала в... читать дальше
.17 декабря 2018 года 13:01
"Доллар находится вблизи максимальных отметок с начала года. Причиной слабости EUR остаются негативные макроэкономические данные, поступающие из еврозоны. В пятницу были опубликованы данные по индексам экономической активности PMI, которые продемонстрировали крайне существенное снижение во Франции... читать дальше
.17 декабря 2018 года 12:22
"Цены на нефть относительно стабильны в ходе утренних торгов понедельника. Контракт Brent демонстрируют минимальное изменение к уровню закрытия пятницы, WTI прибавляет около 0.2%. Определенную поддержку ценам оказывают данные о количестве действующих буровых установок в США. Согласно отчету... читать дальше
.17 декабря 2018 года 11:48
"В ближайшие дни, на наш взгляд, динамика российских суверенных евробондов будет достаточно сдержанной, поскольку инвесторы будут ждать результатов заседания ФРС в среду. Повышение ставки на этом заседании и смягчение риторики в отношении будущей монетарной политики уже отражено в ожиданиях рынка.... читать дальше
.17 декабря 2018 года 11:40
"Падение основных криптовалют продолжается, хотя и несколько замедлилось. Инвесторы продолжают игнорировать позитивные новости, и, очевидно, снижение крипторынка продолжится и в ближайшей перспективе. Так, участники рынка не обратили внимание на сообщение о том, что соцсеть Facebook, которая... читать дальше
.17 декабря 2018 года 10:24
Мировые рынки под давлением на старте торгов в понедельник. Главной причиной называется беспокойство вокруг темпов мирового роста. Однако, на взгляд аналитика FxPro Александра Купцикевича, больше переживать стоит на счет сильных данных из США, которые, скорее всего, не позволят ФРС смягчать тон... читать дальше
.17 декабря 2018 года 10:13
"Доходность российских евробондов в пятницу снизилась, следуя за "бенчмарком". Композитный индекс PMI, характеризующий деловую активность в США в декабре составил 53,6%, продолжив снижаться седьмой месяц подряд. Текущее значение индекса является минимальным с мая 2017 г. Замедление американской... читать дальше
.17 декабря 2018 года 09:57
"Нефть торгуется около отметки 60 долл./барр. несмотря на риск возникновения дефицита предложения в начале следующего года. Отсутствие спроса на рисковые активы не позволяет ценам перейти к росту. Котировки Brent продолжат находиться в диапазоне 60-62 долл./барр.", - считает аналитик... читать дальше
.14 декабря 2018 года 18:45
Завершающийся год выдался не слишком позитивным для рынка платины, считает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Цены на металл упали до минимума за последнее десятилетие и пока не смогли восстановиться из-за неблагоприятного фундаментального фона. Спрос со стороны... читать дальше
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