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17 декабря 2018 года 11:40
Криптовалюты продолжают падать, несмотря на ряд позитивных новостей - ГК "Форекс Клуб"
"Падение основных криптовалют продолжается, хотя и несколько замедлилось. Инвесторы продолжают игнорировать позитивные новости, и, очевидно, снижение крипторынка продолжится и в ближайшей перспективе. Так, участники рынка не обратили внимание на сообщение о том, что соцсеть Facebook, которая тайно ведет разработку собственной криптовалюты, в последнее время начала существенно расширять штат своего блокчейн-подразделения. Кроме того, американская криптобиржа Coinbase вернула опцию вывода клиентами средств в криптовалюте через платежный сервис PayPal. Несмотря на ряд позитивных новостей, на 11.00 курс биткоина за сутки сократился на 0,12% - до 3262 долларов при капитализации $57,2 млрд. Ethereum к этому времени подешевел на 1,28% - до 84,7 доллара, его капитализация составила $8,9 млрд. XRP за сутки опустился в цене на 1,03% - до 0,287 доллара, его капитализация достигла $11,8 млрд. Исключение составил Litecoin, который вырос в цене на 3,74% - до 27,1 доллара с капитализацией $1,6 млрд. Общая капитализация крипторынка достигла отметки $104,1 млрд. Как полагают финансовые скауты, в ближайшей перспективе криптовалюты продолжат падать в цене, что укладывается в нисходящий тренд на рынке. Курс биткоина вскоре может опуститься ниже 3200 долларов, Ethereum может подешеветь до 84 долларов, XRP - 0,27 до доллара, Litecoin - до 26,5 долларов", - отмечает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена.
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17 декабря 2018 года 15:34
"Brent консолидируется между 58 и 63 долл./барр. Думаем, консолидируется с большей вероятностью продолжения снижения. В ходе этой консолидации вышло много информации о росте запасов, о выходе Катара из ОПЕК, о том, что объемы добычи и экспорта находятся на исторических максимумах. Накопление... читать дальше
.17 декабря 2018 года 14:25
На этой неделе со вторника по среду главным событием будет последнее в этом году заседание ФРС США по ключевой ставке, отмечают аналитики ITI Capital. Данное событие может стать единственной возможностью для рынка отыграть падение, если ФРС продолжит мягкую риторику, которая впервые прозвучала в... читать дальше
.17 декабря 2018 года 13:01
"Доллар находится вблизи максимальных отметок с начала года. Причиной слабости EUR остаются негативные макроэкономические данные, поступающие из еврозоны. В пятницу были опубликованы данные по индексам экономической активности PMI, которые продемонстрировали крайне существенное снижение во Франции... читать дальше
.17 декабря 2018 года 12:22
"Цены на нефть относительно стабильны в ходе утренних торгов понедельника. Контракт Brent демонстрируют минимальное изменение к уровню закрытия пятницы, WTI прибавляет около 0.2%. Определенную поддержку ценам оказывают данные о количестве действующих буровых установок в США. Согласно отчету... читать дальше
.17 декабря 2018 года 12:00
"За пятницу пара USDRUB прибавила 52 копейки, хотя с утра в понедельник уже удалось отбить часть потерь: пара снизилась на 10 копеек, до 66.66. EURRUB начинает новую неделю вблизи уровней закрытия прошлой: теряет 3 копейки, торгуясь у 75.44, - комментирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. -... читать дальше
.17 декабря 2018 года 11:48
"В ближайшие дни, на наш взгляд, динамика российских суверенных евробондов будет достаточно сдержанной, поскольку инвесторы будут ждать результатов заседания ФРС в среду. Повышение ставки на этом заседании и смягчение риторики в отношении будущей монетарной политики уже отражено в ожиданиях рынка.... читать дальше
.17 декабря 2018 года 10:24
Мировые рынки под давлением на старте торгов в понедельник. Главной причиной называется беспокойство вокруг темпов мирового роста. Однако, на взгляд аналитика FxPro Александра Купцикевича, больше переживать стоит на счет сильных данных из США, которые, скорее всего, не позволят ФРС смягчать тон... читать дальше
.17 декабря 2018 года 10:13
"Доходность российских евробондов в пятницу снизилась, следуя за "бенчмарком". Композитный индекс PMI, характеризующий деловую активность в США в декабре составил 53,6%, продолжив снижаться седьмой месяц подряд. Текущее значение индекса является минимальным с мая 2017 г. Замедление американской... читать дальше
.17 декабря 2018 года 09:57
"Нефть торгуется около отметки 60 долл./барр. несмотря на риск возникновения дефицита предложения в начале следующего года. Отсутствие спроса на рисковые активы не позволяет ценам перейти к росту. Котировки Brent продолжат находиться в диапазоне 60-62 долл./барр.", - считает аналитик... читать дальше
.14 декабря 2018 года 18:45
Завершающийся год выдался не слишком позитивным для рынка платины, считает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Цены на металл упали до минимума за последнее десятилетие и пока не смогли восстановиться из-за неблагоприятного фундаментального фона. Спрос со стороны... читать дальше
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