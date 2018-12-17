Криптовалюты продолжают падать, несмотря на ряд позитивных новостей - ГК "Форекс Клуб"

"Падение основных криптовалют продолжается, хотя и несколько замедлилось. Инвесторы продолжают игнорировать позитивные новости, и, очевидно, снижение крипторынка продолжится и в ближайшей перспективе. Так, участники рынка не обратили внимание на сообщение о том, что соцсеть Facebook, которая тайно ведет разработку собственной криптовалюты, в последнее время начала существенно расширять штат своего блокчейн-подразделения. Кроме того, американская криптобиржа Coinbase вернула опцию вывода клиентами средств в криптовалюте через платежный сервис PayPal. Несмотря на ряд позитивных новостей, на 11.00 курс биткоина за сутки сократился на 0,12% - до 3262 долларов при капитализации $57,2 млрд. Ethereum к этому времени подешевел на 1,28% - до 84,7 доллара, его капитализация составила $8,9 млрд. XRP за сутки опустился в цене на 1,03% - до 0,287 доллара, его капитализация достигла $11,8 млрд. Исключение составил Litecoin, который вырос в цене на 3,74% - до 27,1 доллара с капитализацией $1,6 млрд. Общая капитализация крипторынка достигла отметки $104,1 млрд. Как полагают финансовые скауты, в ближайшей перспективе криптовалюты продолжат падать в цене, что укладывается в нисходящий тренд на рынке. Курс биткоина вскоре может опуститься ниже 3200 долларов, Ethereum может подешеветь до 84 долларов, XRP - 0,27 до доллара, Litecoin - до 26,5 долларов", - отмечает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена.