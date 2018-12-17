В краткосрочной перспективе ожидаем скорее нейтральной динамики российских евробондов - Уралсиб

"В ближайшие дни, на наш взгляд, динамика российских суверенных евробондов будет достаточно сдержанной, поскольку инвесторы будут ждать результатов заседания ФРС в среду. Повышение ставки на этом заседании и смягчение риторики в отношении будущей монетарной политики уже отражено в ожиданиях рынка. Мы считаем, что ФРС, скорее всего, понизит прогноз количества повышений ставки в следующем году с трех до двух, но не исключаем, что риторика регулятора при этом может оказаться немного более жесткой, чем ждет рынок. В связи с этим в краткосрочной перспективе мы ожидаем скорее нейтральной динамики российских евробондов, но возможна негативная реакция, если риторика ФРС окажется жестче ожиданий", - указывают аналитики Уралсиба.