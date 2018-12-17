.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / В краткосрочной перспективе ожидаем скорее нейтральной динамики российских евробондов - Уралсиб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
17 декабря 2018 года 11:48
В краткосрочной перспективе ожидаем скорее нейтральной динамики российских евробондов - Уралсиб
"В ближайшие дни, на наш взгляд, динамика российских суверенных евробондов будет достаточно сдержанной, поскольку инвесторы будут ждать результатов заседания ФРС в среду. Повышение ставки на этом заседании и смягчение риторики в отношении будущей монетарной политики уже отражено в ожиданиях рынка. Мы считаем, что ФРС, скорее всего, понизит прогноз количества повышений ставки в следующем году с трех до двух, но не исключаем, что риторика регулятора при этом может оказаться немного более жесткой, чем ждет рынок. В связи с этим в краткосрочной перспективе мы ожидаем скорее нейтральной динамики российских евробондов, но возможна негативная реакция, если риторика ФРС окажется жестче ожиданий", - указывают аналитики Уралсиба.
.
17 декабря 2018 года 15:34
"Brent консолидируется между 58 и 63 долл./барр. Думаем, консолидируется с большей вероятностью продолжения снижения. В ходе этой консолидации вышло много информации о росте запасов, о выходе Катара из ОПЕК, о том, что объемы добычи и экспорта находятся на исторических максимумах. Накопление... читать дальше
.17 декабря 2018 года 14:25
На этой неделе со вторника по среду главным событием будет последнее в этом году заседание ФРС США по ключевой ставке, отмечают аналитики ITI Capital. Данное событие может стать единственной возможностью для рынка отыграть падение, если ФРС продолжит мягкую риторику, которая впервые прозвучала в... читать дальше
.17 декабря 2018 года 13:01
"Доллар находится вблизи максимальных отметок с начала года. Причиной слабости EUR остаются негативные макроэкономические данные, поступающие из еврозоны. В пятницу были опубликованы данные по индексам экономической активности PMI, которые продемонстрировали крайне существенное снижение во Франции... читать дальше
.17 декабря 2018 года 12:22
"Цены на нефть относительно стабильны в ходе утренних торгов понедельника. Контракт Brent демонстрируют минимальное изменение к уровню закрытия пятницы, WTI прибавляет около 0.2%. Определенную поддержку ценам оказывают данные о количестве действующих буровых установок в США. Согласно отчету... читать дальше
.17 декабря 2018 года 12:00
"За пятницу пара USDRUB прибавила 52 копейки, хотя с утра в понедельник уже удалось отбить часть потерь: пара снизилась на 10 копеек, до 66.66. EURRUB начинает новую неделю вблизи уровней закрытия прошлой: теряет 3 копейки, торгуясь у 75.44, - комментирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. -... читать дальше
.17 декабря 2018 года 11:40
"Падение основных криптовалют продолжается, хотя и несколько замедлилось. Инвесторы продолжают игнорировать позитивные новости, и, очевидно, снижение крипторынка продолжится и в ближайшей перспективе. Так, участники рынка не обратили внимание на сообщение о том, что соцсеть Facebook, которая... читать дальше
.17 декабря 2018 года 10:24
Мировые рынки под давлением на старте торгов в понедельник. Главной причиной называется беспокойство вокруг темпов мирового роста. Однако, на взгляд аналитика FxPro Александра Купцикевича, больше переживать стоит на счет сильных данных из США, которые, скорее всего, не позволят ФРС смягчать тон... читать дальше
.17 декабря 2018 года 10:13
"Доходность российских евробондов в пятницу снизилась, следуя за "бенчмарком". Композитный индекс PMI, характеризующий деловую активность в США в декабре составил 53,6%, продолжив снижаться седьмой месяц подряд. Текущее значение индекса является минимальным с мая 2017 г. Замедление американской... читать дальше
.17 декабря 2018 года 09:57
"Нефть торгуется около отметки 60 долл./барр. несмотря на риск возникновения дефицита предложения в начале следующего года. Отсутствие спроса на рисковые активы не позволяет ценам перейти к росту. Котировки Brent продолжат находиться в диапазоне 60-62 долл./барр.", - считает аналитик... читать дальше
.14 декабря 2018 года 18:45
Завершающийся год выдался не слишком позитивным для рынка платины, считает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Цены на металл упали до минимума за последнее десятилетие и пока не смогли восстановиться из-за неблагоприятного фундаментального фона. Спрос со стороны... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.