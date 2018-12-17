Рост в ОФЗ будет возможен лишь при улучшении глобального фона или при сильном повышении цен на нефть и рубля - РФПИ

"Суверенные еврооблигации РФ в пятницу потеряли в доходности 2-3 б.п. вслед за ее снижением в US-Treasuries. В ОФЗ же кривая выросла на 2-7 б.п. из-за действий ЦБ: большинство не ждало повышения ставки, да и комментарий регулятора остался жестким, несмотря на некоторую "мягкость" его главы во время пресс-конференции. Из-за "необъяснимого" для многих на рынке роста ставки и неопределенности действий ЦБ в дальнейшем (повышение ставки, несмотря на отсутствие каких-либо значимых изменений в прогнозах регулятора на 2019 г., сильно усложняет прогнозирование) рост в ОФЗ будет возможен лишь при улучшении глобального фона или при сильном повышении цен на нефть и рубля", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.