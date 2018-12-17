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17 декабря 2018 года 11:20
Ближайшим спекулятивным драйвером для рынка может стать ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина - "НФК-Сбережения"
"Динамика на российском финансовом рынке по итогам половины декабря оказалась весьма сдержанной (могло быть куда хуже), - отмечает главный аналитик "НФК-Сбережения" Алексей Кузьмин. - Индекс РТС с начала года потерял всего 3,29%, а индекс МосБиржи нарисовал рост в 12,13% благодаря обесценению рубля. Динамика по секторам также выглядит весьма "оптимистично". С начала года растет только индекс нефти и газа (ок. 17%), в то время как остальные отраслевые индексы потеряли от 8-ми до 33-х процентов". В недавнем выступлении премьер-министр Дмитрий Медведев объяснил, что деньги для народа нашли у народа. Повышение НДС, пенсионного возраста и прочие меры в помощь. "В таких условиях мегарегулятор стал опасаться не только внешних, но и внутренних факторов и решил действовать на упреждение, повысив ключевую ставку до 7,75%, добавив, что если не поможет, то перейдет к значительному и продолжительному ужесточению денежно-кредитной политики, - указывает эксперт НФК. - К слову, к концу 1-го квартала следующего года инфляция, по мнению Банка России, может достигнуть 6%. При этом обращается внимание на некоторые тенденции. В частности, ожидается, что чистый вывоз капитала во 2-м полугодии увеличится с $13 млрд до $54 млрд, а валютная выручка сырьевых экспортеров почему-то не возвращается. На этом фоне новость о сокращении присутствия Morgan Stanley в России не требует комментариев". Вторым важным решением ЦБ РФ стало анонсирование возобновления с 15 января регулярных покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, а также намерение возобновить отложенные покупки. "Вот так, видимо, должен выглядеть процесс дедоларизации по-русски: одни не возвращают валютную выручку в страну, а другие скупают остатки на внутреннем рынке, - полагает А. Кузьмин. - В таких условиях портфельные инвестиции становятся слишком рискованными, и возможны лишь краткосрочные спекулятивные игры как на фондовом, так и валютном рынках. Ближайшим спекулятивным драйвером может стать ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина (состоится 20 декабря). В этом смысле вслед за неожиданным повышением ключевой ставки под занавес уходящего года может случиться неожиданное новогоднее ралли. В качестве претендентов на Dead cat bounce можно отметить акции Магнита, РусГидро и ВТБ".
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