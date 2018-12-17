На этой неделе валютный курс может остаться в диапазоне 66-67/USD - РФПИ

"Решение ЦБ повысить ставку на 25 б.п. рубль проигнорировал. Рост USD к валютам развитых/развивающихся стран и снижение нефти Brent до US$60/брл вернуло рубль к 66.75-66.85/USD. Это лишний раз показывает, что символическое повышение ставки на 25 б.п. само по себе оградить рубль от влияния прочих внутренних и внешних факторов не способно. Жесткость политики ЦБ и шансы на дальнейший рост ставки в краткосрочном периоде могут способствовать сокращению позиций в рубле/ОФЗ теми, у кого они есть, и таких немало. Для тех, у кого позиций нет или они незначительные, явного резона торопиться с покупкой тоже нет, учитывая неопределенность политики ЦБ и сохраняющиеся внешние риски в 1П19. В то же время, фундаментальные факторы на стороне платежного баланса рынок игнорировать не сможет: профицит текущего счета в ближайшие месяцы останется высоким, а отток капитала в 1К19 должен замедлиться в части компонент, связанных с выплатой внешнего долга и внутригрупповыми расчетами. Поэтому причин, почему рубль должен существенно ослабнуть в 1К19, по-прежнему не видим, пусть многие и опасаются скорого возобновления покупок валюты ЦБ. На этой неделе курс может остаться в диапазоне 66-67/USD, а после решения ФРС роль экспортных продаж перед налогами и длинными праздниками может возрасти", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.