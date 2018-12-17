Инвесторы "не замечают" заявлений ФРС - FxPro

Мировые рынки под давлением на старте торгов в понедельник. Главной причиной называется беспокойство вокруг темпов мирового роста. Однако, на взгляд аналитика FxPro Александра Купцикевича, больше переживать стоит на счет сильных данных из США, которые, скорее всего, не позволят ФРС смягчать тон своей политики - а рынки этого очень ждут.

Опубликованные в пятницу показатели ноябрьских розничных продаж отметились приростом на 0.2%, что оказалось сильнее ожиданий в 0.1%. Еще более важным оказался пересмотр данных октября с 0.8% до 1.1%. Промышленное производство в Америке подскочило в ноябре на 0.6%, также сильней прогноза в 0.3%. При этом, потребительская активность по-прежнему остается высокой: кредитование набирает обороты, а потребительские настроения находятся вблизи рекордных максимумов. К тому же, в своем последнем выступлении Пауэлл, глава ФРС, отметил силу экономики США. Это дополнительная подсказка рынкам: особо надеяться на смягчение тона ФРС не приходится.

"На наш взгляд, стоит быть готовым к тому, что администрация Пауэлла будет не столь сильно отклоняться от прогнозного темпа повышения ставок, - предупреждает эксперт. - Напомним, что FOMC прогнозировал троекратное повышение в 2019 году. Однако у рынков на этот счет своя теория, и в последние недели они стали закладывать в котировки лишь одно повышение. Более того, в определенные моменты шансы этого шага были даже меньше 50%. Согласно оценкам PMI, на контрасте с сильной статистикой США пятничные данные из Европы показали замедление до 4-летних минимумов. Ранее сообщалось о резком торможении роста Китая: в сфере как розничных продажах, так и производства".

Сила американской экономики поддерживает спрос на доллар и давит на фондовые индекс. В пятницу USD обновил 19-месячные максимумы к корзине из 6-ти крупнейших мировых валют, развивая свой тренд роста. EUR/USD сейчас торгуется вблизи 1.13 - важного уровня поддержки последних месяцев. Падение под эту отметку, по мнению А. Купцикевича, может стать началом нового витка снижения для пары. На протяжении последних трех лет провал под этот уровень несколько раз оканчивался снижением, вплоть до 1.05, что вполне может быть и на этот раз.

"Американский фондовый индекс S&P500 закрыл прошлую неделю на самых низких уровнях года. Если настрой ФРС окажется более жестким, чем сейчас ожидают рынки (а это вполне может случиться в свете сильных данных), то снижение фондовых индексов и рост доллара получат толчок для дальнейшего развития", - прогнозирует аналитик FxPro.