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17 декабря 2018 года 10:24
Инвесторы "не замечают" заявлений ФРС - FxPro
Мировые рынки под давлением на старте торгов в понедельник. Главной причиной называется беспокойство вокруг темпов мирового роста. Однако, на взгляд аналитика FxPro Александра Купцикевича, больше переживать стоит на счет сильных данных из США, которые, скорее всего, не позволят ФРС смягчать тон своей политики - а рынки этого очень ждут. Опубликованные в пятницу показатели ноябрьских розничных продаж отметились приростом на 0.2%, что оказалось сильнее ожиданий в 0.1%. Еще более важным оказался пересмотр данных октября с 0.8% до 1.1%. Промышленное производство в Америке подскочило в ноябре на 0.6%, также сильней прогноза в 0.3%. При этом, потребительская активность по-прежнему остается высокой: кредитование набирает обороты, а потребительские настроения находятся вблизи рекордных максимумов. К тому же, в своем последнем выступлении Пауэлл, глава ФРС, отметил силу экономики США. Это дополнительная подсказка рынкам: особо надеяться на смягчение тона ФРС не приходится. "На наш взгляд, стоит быть готовым к тому, что администрация Пауэлла будет не столь сильно отклоняться от прогнозного темпа повышения ставок, - предупреждает эксперт. - Напомним, что FOMC прогнозировал троекратное повышение в 2019 году. Однако у рынков на этот счет своя теория, и в последние недели они стали закладывать в котировки лишь одно повышение. Более того, в определенные моменты шансы этого шага были даже меньше 50%. Согласно оценкам PMI, на контрасте с сильной статистикой США пятничные данные из Европы показали замедление до 4-летних минимумов. Ранее сообщалось о резком торможении роста Китая: в сфере как розничных продажах, так и производства". Сила американской экономики поддерживает спрос на доллар и давит на фондовые индекс. В пятницу USD обновил 19-месячные максимумы к корзине из 6-ти крупнейших мировых валют, развивая свой тренд роста. EUR/USD сейчас торгуется вблизи 1.13 - важного уровня поддержки последних месяцев. Падение под эту отметку, по мнению А. Купцикевича, может стать началом нового витка снижения для пары. На протяжении последних трех лет провал под этот уровень несколько раз оканчивался снижением, вплоть до 1.05, что вполне может быть и на этот раз. "Американский фондовый индекс S&P500 закрыл прошлую неделю на самых низких уровнях года. Если настрой ФРС окажется более жестким, чем сейчас ожидают рынки (а это вполне может случиться в свете сильных данных), то снижение фондовых индексов и рост доллара получат толчок для дальнейшего развития", - прогнозирует аналитик FxPro.
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17 декабря 2018 года 15:34
"Brent консолидируется между 58 и 63 долл./барр. Думаем, консолидируется с большей вероятностью продолжения снижения. В ходе этой консолидации вышло много информации о росте запасов, о выходе Катара из ОПЕК, о том, что объемы добычи и экспорта находятся на исторических максимумах. Накопление... читать дальше
.17 декабря 2018 года 14:25
На этой неделе со вторника по среду главным событием будет последнее в этом году заседание ФРС США по ключевой ставке, отмечают аналитики ITI Capital. Данное событие может стать единственной возможностью для рынка отыграть падение, если ФРС продолжит мягкую риторику, которая впервые прозвучала в... читать дальше
.17 декабря 2018 года 13:01
"Доллар находится вблизи максимальных отметок с начала года. Причиной слабости EUR остаются негативные макроэкономические данные, поступающие из еврозоны. В пятницу были опубликованы данные по индексам экономической активности PMI, которые продемонстрировали крайне существенное снижение во Франции... читать дальше
.17 декабря 2018 года 12:22
"Цены на нефть относительно стабильны в ходе утренних торгов понедельника. Контракт Brent демонстрируют минимальное изменение к уровню закрытия пятницы, WTI прибавляет около 0.2%. Определенную поддержку ценам оказывают данные о количестве действующих буровых установок в США. Согласно отчету... читать дальше
.17 декабря 2018 года 12:00
"За пятницу пара USDRUB прибавила 52 копейки, хотя с утра в понедельник уже удалось отбить часть потерь: пара снизилась на 10 копеек, до 66.66. EURRUB начинает новую неделю вблизи уровней закрытия прошлой: теряет 3 копейки, торгуясь у 75.44, - комментирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. -... читать дальше
.17 декабря 2018 года 11:48
"В ближайшие дни, на наш взгляд, динамика российских суверенных евробондов будет достаточно сдержанной, поскольку инвесторы будут ждать результатов заседания ФРС в среду. Повышение ставки на этом заседании и смягчение риторики в отношении будущей монетарной политики уже отражено в ожиданиях рынка.... читать дальше
.17 декабря 2018 года 11:40
"Падение основных криптовалют продолжается, хотя и несколько замедлилось. Инвесторы продолжают игнорировать позитивные новости, и, очевидно, снижение крипторынка продолжится и в ближайшей перспективе. Так, участники рынка не обратили внимание на сообщение о том, что соцсеть Facebook, которая... читать дальше
.17 декабря 2018 года 10:13
"Доходность российских евробондов в пятницу снизилась, следуя за "бенчмарком". Композитный индекс PMI, характеризующий деловую активность в США в декабре составил 53,6%, продолжив снижаться седьмой месяц подряд. Текущее значение индекса является минимальным с мая 2017 г. Замедление американской... читать дальше
.17 декабря 2018 года 09:57
"Нефть торгуется около отметки 60 долл./барр. несмотря на риск возникновения дефицита предложения в начале следующего года. Отсутствие спроса на рисковые активы не позволяет ценам перейти к росту. Котировки Brent продолжат находиться в диапазоне 60-62 долл./барр.", - считает аналитик... читать дальше
.14 декабря 2018 года 18:45
Завершающийся год выдался не слишком позитивным для рынка платины, считает аналитик рынка сырьевых товаров Julius Baer Карстен Менке. Цены на металл упали до минимума за последнее десятилетие и пока не смогли восстановиться из-за неблагоприятного фундаментального фона. Спрос со стороны... читать дальше
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